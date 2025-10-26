Ferrán Jutglà sentenció el triunfo agónico 3-2 de Celta ante Osasuna con doblete

Durante la fecha 10, el delantero Ferrán Jutglà fue la fuerza impulsora detrás del éxito de los Celestes, asegurando la victoria de su equipo sobre los Rojillos con un 3-2 en el estadio el Sadar. Cuando el partido se puso difícil, la escuadra comandada por Claudio Giráldez demostró carácter y perseverancia. Las conquistas de Ferrán Jutglà (25′ 1T y 23′ 2T) y Pablo Duran (41′ 2T), que incluyeron un doblete, le permitieron al equipo celebrar con remontada una vez finalizado el encuentro. Por su parte, los de Alessio Lisci desequilibraron el tanteador con Ante Budimir (36′ 1T, de penal y 45′ 1T).

Pese a no tener la superioridad en la cancha, Celta venció a Osasuna que fue el dueño del balón con un 62% promedio.

El delantero de Osasuna Ante Budimir desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja después de malograr un penal en el minuto 78 del segundo tiempo.

Pablo Duran se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Celta mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 3 pases correctos.

También fue importante Ante Budimir. El delantero de Osasuna marcó 2 goles, remató al arco contrario en 6 oportunidades y realizó 8 pases correctos.

El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 3-5-2 con Sergio Herrera en el arco; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Asier Osambela en la línea defensiva; Rubén García, Jon Moncayola, Lucas Torró, Moi Gómez y Abel Bretones en el medio; y Ante Budimir y Víctor Muñoz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Claudio Giráldez se pararon con un esquema 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Manu Fernandez, Joseph Aidoo y Marcos Alonso en defensa; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Damián Rodríguez y Mihailo Ristic en la mitad de cancha; y Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Ferrán Jutglà en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Sadar fue Alejandro Hernández Hernández.

Los Rojillos visitarán a Real Oviedo en la próxima jornada. Por el lado de los Celestes jugarán de visitante frente a Levante.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 10 puntos y en el décimo cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 10 unidades y ocupa el décimo tercer lugar en el torneo.

Cambios en Osasuna

71′ 2T – Salió Rubén García por Raul García

81′ 2T – Salieron Asier Osambela por Juan Cruz y Víctor Muñoz por Kike Barja

88′ 2T – Salieron Lucas Torró por Iker Benito y Abel Bretones por Sheraldo Becker

Amonestados en Osasuna:

16′ 2T Alejandro Catena (Conducta antideportiva), 41′ 2T Abel Bretones (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 45′ 2T Flavien-Enzo Boyomo (Conducta antideportiva)

Cambios en Celta

60′ 2T – Salieron Mihailo Ristic por Jones El-Abdellaoui, Manu Fernandez por Óscar Mingueza y Damián Rodríguez por Hugo Sotelo

74′ 2T – Salió Bryan Zaragoza por Pablo Duran

80′ 2T – Salió Borja Iglesias por Iago Aspas

Amonestados en Celta: