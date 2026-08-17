Fifa despide a Kevin Lamour, crítico del proyecto de privatización del Mundial de Gianni Infantino

Fútbol Internacional

Fifa despide a Kevin Lamour, crítico del proyecto de privatización del Mundial de Gianni Infantino

La Fifa destituyó al director de operaciones Kevin Lamour, semanas después de que el ejecutivo francés criticara públicamente el plan impulsado por Gianni Infantino para abrir los derechos comerciales del Mundial.

|

time-clock

ZUERICH (Switzerland), 06/08/2026.- The FIFA logo at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland, 06 August 2026. (Suiza) EFE/EPA/ANDREAS BECKER

Kevin Lamour deja la Fifa después de criticar el proyecto de privatización del Mundial .(Foto Prensa Libre: EFE).

El francés Kevin Lamour, quien se había mostrado crítico con el proyecto para abrir los derechos comerciales del Mundial de futbol a inversores privados, fue destituido de su cargo como director de operaciones de la Fifa, informó este lunes el diario francés L'Équipe, que confirmó una información adelantada por The Athletic.

Lamour, de 45 años, había expresado públicamente a finales de julio su rechazo a la iniciativa impulsada por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, un proyecto que también recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según L'Équipe, un portavoz de la Fifa confirmó que "la relación de trabajo entre la Fifa y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026".

"La Fifa agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro", agregó el portavoz citado por el periódico francés. Lamour, quien se incorporó hace menos de dos años a la Fifa, había cuestionado duramente el proyecto promovido por Infantino al considerar que respondía "a intereses personales".

LECTURAS RELACIONADAS

CAGLIARI (Italy), 21/02/2026.- Cagliari's Yael Trepy (L) and Lazio's Matteo Cancellieri (R) in action during the Italian Serie A soccer match between Cagliari Calcio and SS Lazio in Cagliari, Italy, 21 February 2026. (Italia) EFE/EPA/FABIO MURRU

¿Qué le pasó a Yael Trepy? El futbolista del Cagliari permanece grave en cuidados intensivos

chevron-right
BARCELONA, 17/08/2026.- El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' este lunes, a su llegada al aeropuerto de Barcelona, un día después de que el FC Barcelona alcanzara un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del jugador. EFE/Alejandro García

“Jugar en el Barça es un sueño”: Rodri llega a Barcelona para completar su fichaje

chevron-right

"Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante", afirmó el directivo francés, quien anteriormente fue ejecutivo de la Uefa y trabajó entre 2007 y 2015 como uno de los principales colaboradores del entonces presidente de ese organismo, Michel Platini.

En sus declaraciones de julio, Lamour también cuestionó la gestión de Infantino. "Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", afirmó. El directivo francés reconoció entonces que sus críticas podían costarle el puesto dentro de la Fifa, pero aseguró que, incluso si eso ocurría, podría dormir "tranquilo".

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

FIFA Futbol Internacional Giani Infantino Kevin Lamour 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM