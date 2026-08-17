Fifa despide a Kevin Lamour, crítico del proyecto de privatización del Mundial de Gianni Infantino

El francés Kevin Lamour, quien se había mostrado crítico con el proyecto para abrir los derechos comerciales del Mundial de futbol a inversores privados, fue destituido de su cargo como director de operaciones de la Fifa, informó este lunes el diario francés L'Équipe, que confirmó una información adelantada por The Athletic.

Lamour, de 45 años, había expresado públicamente a finales de julio su rechazo a la iniciativa impulsada por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, un proyecto que también recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según L'Équipe, un portavoz de la Fifa confirmó que "la relación de trabajo entre la Fifa y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026".

"La Fifa agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro", agregó el portavoz citado por el periódico francés. Lamour, quien se incorporó hace menos de dos años a la Fifa, había cuestionado duramente el proyecto promovido por Infantino al considerar que respondía "a intereses personales".

"Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante", afirmó el directivo francés, quien anteriormente fue ejecutivo de la Uefa y trabajó entre 2007 y 2015 como uno de los principales colaboradores del entonces presidente de ese organismo, Michel Platini.

En sus declaraciones de julio, Lamour también cuestionó la gestión de Infantino. "Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", afirmó. El directivo francés reconoció entonces que sus críticas podían costarle el puesto dentro de la Fifa, pero aseguró que, incluso si eso ocurría, podría dormir "tranquilo".