“Jugar en el Barça es un sueño”: Rodri llega a Barcelona para completar su fichaje

Rodrigo Hernández 'Rodri' llegó este lunes a Barcelona para completar su fichaje por el conjunto azulgrana, una operación que el centrocampista español calificó como "un sueño".

El capitán de la selección española aterrizó en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat procedente de Inglaterra, un día después de que el Barcelona alcanzara un principio de acuerdo con el Manchester City para concretar su traspaso.

A su llegada, Rodri expresó su satisfacción por la nueva etapa que está a punto de comenzar. El centrocampista firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas con el club catalán.

"Jugar en el Barça es un sueño", aseguró el futbolista español. Rodri, de 30 años y elegido mejor jugador del reciente Mundial, deberá completar todavía los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en nuevo futbolista azulgrana.

Según informó el Barcelona, el jugador se someterá este martes por la mañana a las correspondientes pruebas médicas antes de formalizar su contrato.

El club trabaja para que la presentación oficial de Rodri también pueda realizarse este martes. Sin embargo, el acto dependerá de que el Barcelona y el Manchester City completen a tiempo el intercambio de toda la documentación relacionada con el traspaso.