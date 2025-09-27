FK Bodo/Glimt vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

Así llegan FK Bodo/Glimt y Tottenham
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions
FK Bodo/Glimt viene de empatar ante Slavia Praga por 2-2.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
Tottenham viene de vencer a Villarreal en casa por 1 a 0.
Horario FK Bodo/Glimt y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas