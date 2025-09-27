FK Bodo/Glimt vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

El próximo martes 30 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, Tottenham visita a FK Bodo/Glimt en el estadio Aspmyra Stadion, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.

Así llegan FK Bodo/Glimt y Tottenham

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt viene de empatar ante Slavia Praga por 2-2.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham viene de vencer a Villarreal en casa por 1 a 0.

Horario FK Bodo/Glimt y Tottenham, según país