Fracaso del Barcelona: Xavi asegura que la intensidad del Athletic los superó

“Hay que felicitar al Athletic porque ha sido mejor que nosotros. Juegan muy ordenados y si no igualas la intensidad en los duelos, en las segundas jugadas y en la estrategia es complicado. Es un día difícil de digerir para nosotros con la derrota y los jugadores lesionados”, lamentó el técnico.

“Se ha intentado y que sirva para aprender de los errores e intentarlo de nuevo. Hay que recuperar anímicamente a la gente, cambiar la dinámica y seguir siendo valientes porque quedan dos guerras, la Liga y la Europa League”, subrayó.

Xavi, por otro lado, no quiso valorar el penalti por mano de Jordi Alba que acabó dando la victoria al Athletic. “Valoro mi trabajo y el de mi equipo, no del árbitro. No gano nada con valorar la jugada”, zanjó.

El Athletic de Bilbao ganó 3-2 en la prórroga al Barcelona este jueves, clasificándose para cuartos de final de la Copa del Rey, donde también estará el Real Madrid tras remontar para vencer 2-1 en el campo del Elche.

El Athletic se adelantó con un tanto de Iker Muniain (2), Ferran Torres igualó (20), Iñigo Martínez hizo 2-1 para los vascos (85) y en el descuento Pedri hizo el 2-2 (90+3) llevando el partido a la prórroga, donde Muniain hizo de penal el 3-2 (106), que deja fuera de la Copa del Rey al vigente campeón azulgrana.

Tras quedar eliminado en la Champions y caer en la semifinal de la Supercopa de España, el Barcelona se queda sin opción a un nuevo título, por lo que tendrá que centrarse en la LaLiga y la Europa League.