Francia llega al Mundial 2026 con un ataque temible: los números de sus cuatro fantásticos

Francia no solo cuenta con talento individual, sino con una generación que combina experiencia y juventud en su mejor momento. La presión sobre Didier Deschamps es enorme, pero el conjunto galo dispone de argumentos suficientes para ser considerado el rival a vencer en Estados Unidos, México y Canadá. Buena parte de esa condición se sustenta en sus cuatro referentes de ataque, cuyo poder ofensivo impone respeto entre sus adversarios.

La selección francesa llega al Mundial 2026 como una de las más temidas y con argumentos sólidos para ser considerada la principal candidata al título.

El poder ofensivo que despliega en su probable once inicial —Con los Cuatro Fantásticos Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Ousmane Dembélé— impone respeto, pero también coloca sobre los hombros de Deschamps la responsabilidad de hacerlos funcionar como un bloque, después de las dudas que dejó la Eurocopa 2024.

Mbappé: capitán y referente, suma 48 goles y 10 asistencias en 52 partidos oficiales entre el Real Madrid y la selección francesa. Es el máximo goleador histórico de las finales mundialistas y mantiene un rendimiento demoledor.

Olise: a sus 24 años, es la sensación del Bayern Múnich y de la Bundesliga. Ha participado en 60 goles esta temporada, con 27 tantos y 33 asistencias, lo que lo consolida como uno de los extremos más desequilibrantes de Europa.

Doué y Dembélé: campeones de Europa con el PSG por segundo año consecutivo. Doué aportó 15 goles y 11 asistencias, mientras que Dembélé, vigente Balón de Oro, firmó 20 tantos y 12 asistencias.

Balance ofensivo: entre los cuatro suman 110 goles en la temporada 2025-26, un registro que refleja la magnitud de su poderío ofensivo.

El equipo francés entra en acción en esta Copa del Mundo 2026 como el principal candidato a recuperar el trono perdido en Qatar 2022, cuando Argentina se coronó campeona. Dirigidos por Didier Deschamps, los Bleus llegan con una constelación de estrellas encabezada por Mbappé, Dembélé, Olise y Doué, una amenaza constante para sus rivales.

Pero no solo el ataque destaca. En el mediocampo sobresalen Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, mientras que en defensa figuran Dayot Upamecano y William Saliba. En la portería, Mike Maignan completa un plantel sólido en todas sus líneas, que buscará conquistar su tercera estrella tras los títulos obtenidos en 1998 y 2018.

La primera prueba será contra Senegal, en un duelo con sabor a revancha. En el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, los africanos sorprendieron a Francia en la fase de grupos. Ahora, los galos buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la justa mundialista y demostrar en la cancha por qué figuran entre los grandes favoritos.