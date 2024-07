El domingo 14 de julio Argentina pasó a la historia ganando su segunda Copa América consecutiva al derrotar a Colombia; los jugadores festejaron por todo lo alto el éxito, con cánticos pero uno de ellos molestó al país francés.

La ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, tildó este 16 de julio de "patéticos" los cánticos racistas contra futbolistas franceses que se escuchan en un vídeo publicado en el perfil de Instagram del medio argentino Enzo Fernández, mientras celebraba con sus colegas la Copa América conquistada el 14 de julio.

"Comportamientos aún más inaceptables porque se repiten. ¿Una reacción de parte de la Fifa?", denunció en las redes Oudéa-Castéra, recordando las declaraciones racistas de seguidores argentinos en las redes contra la selección gala después de que la selección sudamericana ganase el Mundial de 2022.

La Federación Francesa de Futbol podría pedir a la Fifa que investigue el hecho.

La canción que se escucha en el autobús de los argentinos había sido popularizada por algunos hinchas Albicelestes durante el Mundial de Qatar de 2022, que ganó Argentina en una agónica final dirimida en los penaltis ante Francia, en la que se burla de los orígenes africanos de muchos de los futbolistas franceses, con Kylian Mbappé a la cabeza.

El vídeo subido a la cuenta de Enzo Fernández se corta bruscamente justo cuando los jugadores comienzan a entonar la polémica canción ("Juegan por Francia, pero vienen de Angola").

La rivalidad futbolística reciente entre Francia y Argentina nació en el mundial de Rusia de 2018, cuando "Les Bleus" eliminaron a Argentina por 4-3 gracias en gran parte a una prestación estelar de Mbappé, que a sus 19 años provocó un penalti y marcó dos goles.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE