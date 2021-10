Francia remonta a España y es campeón de la Nations League con goles de Benzema y Mbappé que regateó al VAR para la polémica

España se volcó con todo al ataque en los últimos minutos y sus mejores oportunidades las tuvieron Oyarzabal y Yeremy Pino, quienes se toparon con el muro francés.

-El mejor de la final-

El francés Karim Benzema fue elegido este domingo como mejor jugador de la final de la Liga de Naciones que Francia ganó 2-1 a España en el estadio San Siro de Milán.

Benzema, que también había marcado a Bélgica en las semifinales, anotó un golazo con un derechazo clavado en una escuadra para empatar una diana de Mikel Oyarzabal y fue protagonista con una larga serie de grandes jugadas.

El delantero del Real Madrid ganó su primer trofeo con la selección francesa tras perderse el Mundial de 2018 al no ser convocado por Didier Deschamps.

Kylian Mbappé firmó el gol del 2-1 en el minuto 80 y entregó a Francia el título en la noche milanesa.

-Goleadores-

El español Ferrán Torres, el belga Romelu Lukaku y el noruego Erling Haaland (Noruega) han terminado como máximos goleadores de la segunda edición de la Liga de Naciones con seis tantos.

El trío ha superado en un tanto al israelí Eran Zahavi y en dos a un grupo de siete jugadores, entre ellos Kylian Mbappe, autor del gol de la victoria en la final de Francia sobre España.

🇫🇷 Sum up this France team in one word!#NationsLeague pic.twitter.com/5SOUusNZK2

— UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021