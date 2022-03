“Fue una gran decepción”: Alaba se disculpa con el madridismo tras la goleada del clásico

View this post on Instagram

Junto a una imagen del final de partido cuando Alaba agradeció el comportamiento de los aficionados en la dura derrota encajada, el defensa se sumó a Thibaut Courtois en un mensaje con un tono de optimismo ante lo que viene.

“Estamos decepcionados con nuestra actuación de ayer y todo lo que podemos hacer después del parón internacional es dar un paso adelante y trabajar mucho más duro para compensarlo y seguir jugando la temporada como lo hemos hecho”, sentenció.

“He fallado”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, asumió la responsabilidad de la goleada encajada en el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, al admitir que falló en su planteamiento.

“El planteamiento no ha sido bueno y no ha salido bien, no lo he planteado bien para ganar el partido. El Barcelona ha sido mejor y ha merecido ganar, no tengo problemas en asumir la responsabilidad porque he fallado en este partido”, aseguró en rueda de prensa.

“No hago drama, es una derrota que nos hunde porque sabemos lo importante que es el partido contra el Barcelona, para la afición sobre todo. Lo sentimos mucho pero tenemos que seguir adelante, entrenar bien y tener tranquilidad, equilibrio. Nos hunde esta derrota pero tenemos nueve puntos de ventaja sobre el segundo y tenemos que tener equilibrio”, añadió.