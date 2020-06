“Fueron tres semanas duras”, Heung-Min Son cuenta cómo fue su experiencia en el servicio militar

Heung-Min Son ya se entrena con el Tottenham. (Foto Prensa Libre: Tottenham)

El extremo de 27 años luce feliz de poder tocar el balón nuevamente. Así se le observa en el campamento del Tottenham, que se entrena bajo las órdenes del técnico portugués José Mourinho.

En la entrevista realizada para el canal oficial de los ‘Spurs’, Heung-Min Son dijo: “No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia”.

Son cumplió únicamente con tres semanas de servicio militar debido a que el haber ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 permitió que le rebajaran el tiempo, pues normalmente serían 21 meses.

En esas tres semanas Heung-Min se enfrentó a intensos ejercicios físicos, aprendizaje del uso de armas y caminatas de hasta 7 kilómetros cargando más de 24 kilos.

“En los primeros días no nos conocíamos así que era un poco raro, algunos no podían no hablarme. Pero pronto nos conocimos unos a los otros y al final todos estábamos bromeando y disfrutando juntos”, señaló Son.

Además, reveló que “tienes que pasar cada día junto a tus compañeros, éramos 10 personas en una habitación así que trabajamos y nos unimos mucho”.