El futbol es indudablemente uno de los deportes más populares y seguidos a nivel mundial. A raíz de eso, no es de extrañar que esta disciplina contará con una fuerte presencia en los Juegos Olímpicos 2024 que serán celebrados en la ciudad francesa de París.

Serán dos eventos grandes, el torneo de futbol masculino y el femenino, y por motivos de calendario ambos comenzarán antes de la ceremonia inaugural que se llevará a cabo el viernes 26 de julio en el Río Sena.

Un total de 16 selecciones masculinas están divididas en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno; por el otro lado, el torneo femenino está compuesto por 12 equipos nacionales repartidas en tres grupos de cuatro.

Los dos mejores avanzan a la fase de eliminación.

Los dos mejores avanzan así como los dos mejores terceros.

El torneo de futbol olímpico masculino comenzará el 24 de julio, mientras que el femenino el 25. Mientras que los partidos por las medallas se extenderán hasta el 9 y 10 de agosto.

El futbol olímpico se jugará en siete estadios diferentes en Francia, algunos incluso afuera de París.

Estadio de Burdeos, Estadio de Lyon, Estadio de Marsella, Estadio de Nantes, Estadio de Niza y el Estadio Saint-Étienne, además del también icónico Parque de los Príncipes.

