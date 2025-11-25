Galatasaray cayó frente a U. Saint-Gilloise 1-0 con un gol de Promise David

Galatasaray no la pasó bien como anfitrión frente a RU Saint-Gilloise, quien ganó el encuentro de la fecha 5 con una anotación. Con gol de Promise David, en el minuto 11 del segundo tiempo, RU Saint-Gilloise definió el destino del encuentro.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto U. Saint-Gilloise como Galatasaray pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Ross Sykes y Gabriel Sara se quedaron con las ganas de gritar su gol.

Galatasaray dominó la posesión del balón 64% pero fue su rival, U. Saint-Gilloise, quien se llevó la victoria.

El protagonismo de Promise David lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de U. Saint-Gilloise mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 2 pases correctos.

También fue clave en el estadio Rams Park, Adem Zorgane. El volante de U. Saint-Gilloise se destacó frente a Galatasaray ya que dio 41 pases correctos robó 4 pelotas.

El entrenador de Galatasaray, Okan Buruk, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Ugurcan Cakir en el arco; Rolland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en la línea defensiva; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Ilkay Gündogan y Baris Yilmaz en el medio; y Mauro Icardi en el ataque.

Por su parte, los conducidos por David Hubert se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Kjell Scherpen bajo los tres palos; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Ross Sykes en defensa; Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre, Ousseynou Niang y Anouar Ait El Hadj en la mitad de cancha; y Raul Florucz y Promise David en la delantera.

El partido en el estadio Rams Park fue dirigido por el árbitro José Sánchez Martínez.

Por la próxima fecha, Galatasaray visitará a Mónaco. Por otro lado, RU Saint-Gilloise recibirá a Olympique de Marsella.

Cambios en Galatasaray

52′ 2T – Salió Ismail Jakobs por Arda Unyay

Amonestados en Galatasaray:

13′ 1T Ilkay Gündogan, 17′ 2T Lucas Torreira, 18′ 2T Dávinson Sánchez, 24′ 2T Okan Buruk y 35′ 2T Arda Unyay

Expulsado en Galatasaray:

43′ 2T Arda Unyay (Roja por doble amarilla)

Cambios en U. Saint-Gilloise

58′ 2T – Salió Promise David por Kevin Rodríguez

70′ 2T – Salieron Anouar Ait El Hadj por Rob Schoofs y Raul Florucz por Sofiane Boufal

89′ 2T – Salió Ousseynou Niang por Fedde Leysen

Amonestados en U. Saint-Gilloise: