Galatasaray derrotó 1-0 a Liverpool con un penal de Victor Osimhen

Aunque el dominio del balón estuvo a cargo de Liverpool, con el 65%, fue Galatasaray quien supo aprovechar y llevarse la victoria en casa.
El protagonismo de Victor Osimhen lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Galatasaray mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.
Dávinson Sánchez también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Galatasaray fue importante debido a que recuperó 2 pelotas y despejó 10 pelotas peligrosas.
El entrenador de Galatasaray, Okan Buruk, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Ugurcan Cakir en el arco; Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en la línea defensiva; Mario Lemina, Lucas Torreira y Ilkay Gündogan en el medio; y Yunus Akgün, Victor Osimhen y Baris Yilmaz en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Arne Slot se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Alisson bajo los tres palos; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en defensa; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Curtis Jones en la mitad de cancha; y Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Cody Gakpo en la delantera.
El partido en el estadio Rams Park fue dirigido por el árbitro Clément Turpin.
Por la próxima fecha, Galatasaray recibirá a FK Bodo/Glimt. Por otro lado, Liverpool visitará a Eintracht Frankfurt.
Cambios en Galatasaray
- 70′ 2T – Salieron Yunus Akgün por Rolland Sallai y Victor Osimhen por Mauro Icardi
- 74′ 2T – Salió Ilkay Gündogan por Gabriel Sara
- 84′ 2T – Salió Baris Yilmaz por Eren Elmali
Amonestados en Galatasaray:
- 35′ 1T Mario Lemina (Conducta antideportiva), 15′ 2T Abdulkerim Bardakci (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 30′ 2T Ismail Jakobs (Conducta antideportiva), 30′ 2T Mauro Icardi (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42′ 2T Ugurcan Cakir (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Liverpool
- 54′ 2T – Salió Alisson por Giorgi Mamardashvili
- 61′ 2T – Salieron Cody Gakpo por Mohamed Salah, Jeremie Frimpong por Conor Bradley y Ryan Gravenberch por Alexander Isak
- 67′ 2T – Salió Hugo Ekitike por Alexis Mac Allister
Amonestados en Liverpool:
- 47′ 1T Ryan Gravenberch (Conducta antideportiva), 27′ 2T Conor Bradley (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Florian Wirtz (Conducta antideportiva)