Galatasaray le pasó por encima 3-0 a Ajax con hat-trick de Victor Osimhen

Por la fecha 4 de la Champions, Ajax cayó ante Galatasaray al ser derrotados con una tripleta de Victor Osimhen en el estadio Johan Cruyff Arena. Durante el segundo tiempo, Victor Osimhen mostró un rendimiento excepcional al destacarse con dos goles de penal y otro de cabeza. El futbolista rompió el empate inicial y puso la historia 1 a 0 a los 14 minutos. Luego, en el minuto 20 volvió a liquidar al portero contrario y duplicó la cuenta. El último festejo del jugador y su equipo se produjo cuando transcurrían 32’.

Galatasaray tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Mauro Icardi, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 93 minutos de la segunda etapa.

Victor Osimhen se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Galatasaray mostró su mejor nivel al marcar 3 goles, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 4 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Lucas Torreira. El mediocampista de Galatasaray acertó 82 pases correctos y quitó 3 pelotas.

El director técnico de Ajax, John Heitinga, planteó una estrategia 4-5-1 con Remko Pasveer en el arco; Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas y Owen Wijndal en la línea defensiva; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Youri Regeer, Oscar Gloukh y Mika Godts en el medio; y Wout Weghorst en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Okan Buruk se pararon con un esquema 4-5-1 con Ugurcan Cakir bajo los tres palos; Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en defensa; Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Gabriel Sara y Rolland Sallai en la mitad de cancha; y Victor Osimhen en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Johan Cruyff Arena fue Benoît Bastien.

Ajax recibirá a Benfica en la próxima jornada. Por el lado de Galatasaray jugará de local frente a U. Saint-Gilloise.

Cambios en Ajax

45′ 2T – Salieron Owen Wijndal por Gerald Alders y Gabriel Sara por Baris Yilmaz

70′ 2T – Salieron Youri Regeer por Kian Fitz-Jim y Mika Godts por Rayane Bounida

78′ 2T – Salió Jorthy Mokio por James McConnell

Amonestados en Ajax:

3′ 1T Jorthy Mokio (Conducta antideportiva), 37′ 1T Anton Gaaei (Conducta antideportiva), 15′ 2T John Heitinga (Insultar o desaprobar al árbitro), 29′ 2T Davy Klaassen (Conducta antideportiva) y 39′ 2T James McConnell (Conducta antideportiva)

Cambios en Galatasaray