Galatasaray le pasó por encima 3-0 a Ajax con hat-trick de Victor Osimhen

Galatasaray tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Mauro Icardi, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 93 minutos de la segunda etapa.
Victor Osimhen se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Galatasaray mostró su mejor nivel al marcar 3 goles, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 4 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Lucas Torreira. El mediocampista de Galatasaray acertó 82 pases correctos y quitó 3 pelotas.
El director técnico de Ajax, John Heitinga, planteó una estrategia 4-5-1 con Remko Pasveer en el arco; Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas y Owen Wijndal en la línea defensiva; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Youri Regeer, Oscar Gloukh y Mika Godts en el medio; y Wout Weghorst en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Okan Buruk se pararon con un esquema 4-5-1 con Ugurcan Cakir bajo los tres palos; Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en defensa; Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Gabriel Sara y Rolland Sallai en la mitad de cancha; y Victor Osimhen en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Johan Cruyff Arena fue Benoît Bastien.
Ajax recibirá a Benfica en la próxima jornada. Por el lado de Galatasaray jugará de local frente a U. Saint-Gilloise.
Cambios en Ajax
- 45′ 2T – Salieron Owen Wijndal por Gerald Alders y Gabriel Sara por Baris Yilmaz
- 70′ 2T – Salieron Youri Regeer por Kian Fitz-Jim y Mika Godts por Rayane Bounida
- 78′ 2T – Salió Jorthy Mokio por James McConnell
Amonestados en Ajax:
- 3′ 1T Jorthy Mokio (Conducta antideportiva), 37′ 1T Anton Gaaei (Conducta antideportiva), 15′ 2T John Heitinga (Insultar o desaprobar al árbitro), 29′ 2T Davy Klaassen (Conducta antideportiva) y 39′ 2T James McConnell (Conducta antideportiva)
Cambios en Galatasaray
- 81′ 2T – Salió Victor Osimhen por Mauro Icardi
- 85′ 2T – Salieron Ismail Jakobs por Eren Elmali y Mario Lemina por Kaan Ayhan
- 88′ 2T – Salió Lucas Torreira por Berkan Kutlu