Galatasaray vs FK Bodo/Glimt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Por la fecha 3 de la Champions, FK Bodo/Glimt y Galatasaray se enfrentan el miércoles 22 de octubre desde las 10:45 horas, en el estadio Rams Park.

Así llegan Galatasaray y FK Bodo/Glimt

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray viene de ganar en su encuentro anterior a Liverpool con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

En la fecha pasada, FK Bodo/Glimt finalizó con un empate 2-2 ante Tottenham..

Horario Galatasaray y FK Bodo/Glimt, según país