Galatasaray vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Galatasaray recibe el próximo martes 25 de noviembre a U. Saint-Gilloise por la fecha 5 de la Champions, a partir de las 11:45 horas en el estadio Rams Park.

Así llegan Galatasaray y U. Saint-Gilloise

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray sacó un triunfo frente a Ajax, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise llega a este encuentro con una derrota ante Atlético de Madrid por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 12.

Horario Galatasaray y U. Saint-Gilloise, según país