Galatasaray vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Así llegan Galatasaray y U. Saint-Gilloise
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atlético de Madrid.
Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions
Galatasaray sacó un triunfo frente a Ajax, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 8 a favor.
Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions
U. Saint-Gilloise llega a este encuentro con una derrota ante Atlético de Madrid por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 12.
Horario Galatasaray y U. Saint-Gilloise, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas