Gavi pide que Leandro Paredes no reciba una sanción adicional mientras la FIFA mantiene abierta la investigación

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Gavi pide que Leandro Paredes no reciba una sanción adicional mientras la FIFA mantiene abierta la investigación

El internacional español Gavi consideró que Leandro Paredes no debería recibir una sanción adicional por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, mientras la FIFA mantiene abierta una investigación para determinar si impondrá castigos.

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FOTODELDÍA AME1129. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Leandro Paredes (c) de Argentina empuja a Gavi (c-abajo) de España este domingo, al finalizar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

FOTODELDÍA AME1129. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Leandro Paredes (c) de Argentina empuja a Gavi (c-abajo) de España este domingo, al finalizar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

"No creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero esto también es parte del fútbol, se vive con más pasión. Si lo expulsan durante el partido y ya está... tampoco creo que todo sea para tanto", afirmó el centrocampista del Barcelona a su llegada a España.

Las declaraciones llegan tres días después de la final disputada en el MetLife Stadium, donde España derrotó 1-0 a Argentina para conquistar su segundo título mundial. Tras el pitazo final se registraron incidentes entre jugadores de ambas selecciones y Paredes fue uno de los principales protagonistas del altercado.

La FIFA abrió una investigación para determinar si corresponde imponer sanciones adicionales por los hechos ocurridos después del encuentro. Hasta ahora, el organismo no ha emitido una resolución sobre el caso.

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En los últimos días también circularon nuevos videos del enfrentamiento en redes sociales, aunque la FIFA no ha informado que ese material haya modificado el procedimiento disciplinario ni que forme parte de nuevas actuaciones dentro del expediente.

Las declaraciones de Gavi no alteran la investigación, pero representan una de las primeras posturas públicas de un futbolista involucrado en los incidentes.

El español considera que, si debía existir un castigo, este debió aplicarse durante el partido y no después de concluido el Mundial.

Mientras la FIFA determina si habrá sanciones adicionales, el jugador español se pronunció a favor de dar por cerrado el episodio.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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