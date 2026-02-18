Georges Mikautadze le dio la victoria a Villarreal ante Levante

Deportes

Georges Mikautadze le dio la victoria a Villarreal ante Levante

Todo lo que dejó el duelo entre Levante y Villarreal: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Liga.

Redacción deportes

|

El juego por la fecha 16 de la Liga, disputado este miércoles, terminó 1 a 0 a favor del equipo visitante. En el minuto 11 del segundo tiempo, Georges Mikautadze escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

Un remate de Alberto Moleiro terminó en el palo a los 29 minutos del primer tiempo y Villarreal perdió su chance de ponerse en ventaja.

Georges Mikautadze tuvo una gran actuación. El atacante de Villarreal brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 10 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Nicolas Pépé. El volante de Villarreal realizó 34 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 4 veces.

El DT de Levante, Luís Castro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Diego Pampín en la línea defensiva; Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Víctor García, Iker Losada y Paco Cortés en el medio; y Carlos Espí en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín y Sergi Cardona en defensa; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.

Juan Martínez Munuera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Granotes enfrentarán de visitante a Barcelona, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Valencia.

De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 48, queda en el tercer lugar.

Cambios en Levante
  • 64′ 2T – Salieron Ugo Raghouber por Unai Vencedor, Matías Moreno por Etta Eyong y Víctor García por Alan Matturro
  • 73′ 2T – Salió Iker Losada por Carlos Álvarez
  • 88′ 2T – Salieron Paco Cortés por Kareem Tunde y Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi
Amonestados en Levante:
  • 30′ 1T Carlos Espí, 42′ 1T Iker Losada (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 39′ 2T Jeremy Toljan (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Villarreal
  • 70′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Alfonso Pedraza
  • 78′ 2T – Salieron Rafa Marín por Renato Veiga y Pape Gueye por Thomas Partey
  • 87′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Alexander Freeman
Amonestados en Villarreal:
  • 14′ 2T Ayoze Pérez (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 26′ 2T Pape Gueye (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 44′ 2T Santi Comesaña (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49′ 2T Nicolas Pépé (Demorar el juego)

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Fútbol Internacional LaLiga 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS