Georges Mikautadze le dio la victoria a Villarreal ante Levante

Un remate de Alberto Moleiro terminó en el palo a los 29 minutos del primer tiempo y Villarreal perdió su chance de ponerse en ventaja.
Georges Mikautadze tuvo una gran actuación. El atacante de Villarreal brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 10 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Nicolas Pépé. El volante de Villarreal realizó 34 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 4 veces.
El DT de Levante, Luís Castro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Diego Pampín en la línea defensiva; Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Víctor García, Iker Losada y Paco Cortés en el medio; y Carlos Espí en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín y Sergi Cardona en defensa; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.
Juan Martínez Munuera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Granotes enfrentarán de visitante a Barcelona, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Valencia.
De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 48, queda en el tercer lugar.
Cambios en Levante
- 64′ 2T – Salieron Ugo Raghouber por Unai Vencedor, Matías Moreno por Etta Eyong y Víctor García por Alan Matturro
- 73′ 2T – Salió Iker Losada por Carlos Álvarez
- 88′ 2T – Salieron Paco Cortés por Kareem Tunde y Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi
Amonestados en Levante:
- 30′ 1T Carlos Espí, 42′ 1T Iker Losada (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 39′ 2T Jeremy Toljan (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Villarreal
- 70′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Alfonso Pedraza
- 78′ 2T – Salieron Rafa Marín por Renato Veiga y Pape Gueye por Thomas Partey
- 87′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Alexander Freeman
Amonestados en Villarreal:
- 14′ 2T Ayoze Pérez (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 26′ 2T Pape Gueye (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 44′ 2T Santi Comesaña (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49′ 2T Nicolas Pépé (Demorar el juego)