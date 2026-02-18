Georges Mikautadze le dio la victoria a Villarreal ante Levante

El juego por la fecha 16 de la Liga, disputado este miércoles, terminó 1 a 0 a favor del equipo visitante. En el minuto 11 del segundo tiempo, Georges Mikautadze escribió el desenlace del partido al convertir el gol que definió el destino del encuentro.

Un remate de Alberto Moleiro terminó en el palo a los 29 minutos del primer tiempo y Villarreal perdió su chance de ponerse en ventaja.

Georges Mikautadze tuvo una gran actuación. El atacante de Villarreal brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 10 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Nicolas Pépé. El volante de Villarreal realizó 34 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 4 veces.

El DT de Levante, Luís Castro, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Mathew Ryan en el arco; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Diego Pampín en la línea defensiva; Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Víctor García, Iker Losada y Paco Cortés en el medio; y Carlos Espí en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Luiz Júnior bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín y Sergi Cardona en defensa; Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en la mitad de cancha; y Ayoze Pérez y Georges Mikautadze en la delantera.

Juan Martínez Munuera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Granotes enfrentarán de visitante a Barcelona, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Valencia.

De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 48, queda en el tercer lugar.

Cambios en Levante

64′ 2T – Salieron Ugo Raghouber por Unai Vencedor, Matías Moreno por Etta Eyong y Víctor García por Alan Matturro

73′ 2T – Salió Iker Losada por Carlos Álvarez

88′ 2T – Salieron Paco Cortés por Kareem Tunde y Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi

Amonestados en Levante:

30′ 1T Carlos Espí, 42′ 1T Iker Losada (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 39′ 2T Jeremy Toljan (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Villarreal

70′ 2T – Salió Ayoze Pérez por Alfonso Pedraza

78′ 2T – Salieron Rafa Marín por Renato Veiga y Pape Gueye por Thomas Partey

87′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Alexander Freeman

Amonestados en Villarreal: