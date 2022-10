Georgina Rodríguez habló sobre el fallecimiento de su bebé: “El peor momento de mi vida”

Fue en el pasado mes de abril que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron al mundo la sensible muerte de uno de sus bebés reciente nacidos, en aquella ocasión la pareja utilizó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia:

Desde entonces, la familia se tomó un tiempo para sanar junto con Bella Esmeralda, la hermana melliza del bebé fallecido. Georgina incluso llegó a tomarse un tiempo lejos de las redes sociales, compartiendo ocasionalmente alguna fotografía e historia con sus casi 40 millones de seguidores.

Poco a poco Georgina ha aparecido en eventos públicos y ha retomado su rutina, hecho que quedó demostrado con la presencia de la modelo en el Festival de Cine, Radio y Televisión Española, en donde ella promocionó la segunda temporada de su documental “Soy Georgina”.

Fue en ese evento que la pareja de Cristiano Ronaldo reveló a los medios la difícil situación que ha afrontado los últimos 6 meses.

“La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido en un instante el mejor y el peor momento de mi vida. Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podía seguir adelante”, mencionó.

Continuó: “Tenía la respuesta más cerca de lo que pensaba, miré a los ojos de mis hijos y ahí vi la única manera de hacerlo, estar todos juntos”.

