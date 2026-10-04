Fútbol Internacional
Georgina Rodríguez se une a la polémica con Portugal y lanza un dardo a Jorge Jesús
La esposa de Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales y apuntó directamente contra Jorge Jesús en medio de la polémica con la selección portuguesa.
Georgina Rodríguez se une a la polémica con Portugal y lanza un dardo a Jorge Jesús. (Foto Prensa Libre: EFE / Georgina Rodríguez):
Georgina Rodríguez se metió en el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal. La pareja del delantero portugués publicó una historia en Instagram dirigida a Jorge Jesús donde cuestionó las decisiones del técnico antes de eliminar el mensaje a los pocos minutos de haberlo publicado.
La publicación de Georgina acompañaba una imagen con una cita del exfutbolista Alex Ferguson que cuestionaba que el seleccionador hubiera convocado a Ronaldo si no tenía intención de utilizarlo.
Georgina no fue la única en pronunciarse en defensa de Cristiano. Su hermana mayor Elma Aveiro también salió públicamente a respaldar al delantero en medio del conflicto que mantiene en vilo al fútbol portugués desde que el capitán abandonó la concentración en Copenhague el pasado 30 de septiembre.
El origen del conflicto
La polémica comenzó cuando Cristiano fue suplente y no jugó en la victoria 2-1 de Portugal ante Noruega. Jorge Jesús reconoció posteriormente que hizo calentar al delantero más tiempo del debido lo que provocó el enojo del capitán portugués que no vio minutos en ese partido.
Días después Jorge Jesús anunció que tampoco utilizaría a Ronaldo ante Dinamarca argumentando que respondía a un plan de descanso previamente acordado con el jugador. Sin embargo las explicaciones del técnico no calmaron la polémica y Cristiano abandonó la concentración antes del partido.
El propio Ronaldo confirmó su salida a través de Instagram explicando que tomó la decisión tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol Pedro Proença.
El delantero adelantó que dará a conocer sus motivos más adelante sin confirmar por ahora si continuará representando a Portugal en futuros compromisos.
Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026