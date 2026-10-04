Georgina Rodríguez se une a la polémica con Portugal y lanza un dardo a Jorge Jesús

Fútbol Internacional

Georgina Rodríguez se une a la polémica con Portugal y lanza un dardo a Jorge Jesús

La esposa de Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales y apuntó directamente contra Jorge Jesús en medio de la polémica con la selección portuguesa.

Alejandra Soto

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Georgina Rodríguez se une a la polémica con Portugal y lanza un dardo a Jorge Jesús. (Foto Prensa Libre: EFE / Georgina Rodríguez):

Georgina Rodríguez se metió en el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal. La pareja del delantero portugués publicó una historia en Instagram dirigida a Jorge Jesús donde cuestionó las decisiones del técnico antes de eliminar el mensaje a los pocos minutos de haberlo publicado.

La publicación de Georgina acompañaba una imagen con una cita del exfutbolista Alex Ferguson que cuestionaba que el seleccionador hubiera convocado a Ronaldo si no tenía intención de utilizarlo.

Historia de Instagram publicada por @georginagio. Captura PL

Georgina no fue la única en pronunciarse en defensa de Cristiano. Su hermana mayor Elma Aveiro también salió públicamente a respaldar al delantero en medio del conflicto que mantiene en vilo al fútbol portugués desde que el capitán abandonó la concentración en Copenhague el pasado 30 de septiembre.

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Lisboa (Portugal), 24/09/2026.- Portugal player Cristiano Ronaldo (L) and head coach Jorge Jesus (R) shake hands after being subbed off during the UEFA Nations League match in Lisbon, Portugal, 24 September 2026. (Lisboa) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

El polémico like de Cristiano que reavivó el conflicto con la selección de Portugal

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AME2565. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 03/10/2026.- Leonel Flores (d) de Argentina disputa el balón con Jorge Díaz Price de Burkina Faso este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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El origen del conflicto

La polémica comenzó cuando Cristiano fue suplente y no jugó en la victoria 2-1 de Portugal ante Noruega. Jorge Jesús reconoció posteriormente que hizo calentar al delantero más tiempo del debido lo que provocó el enojo del capitán portugués que no vio minutos en ese partido.

Días después Jorge Jesús anunció que tampoco utilizaría a Ronaldo ante Dinamarca argumentando que respondía a un plan de descanso previamente acordado con el jugador. Sin embargo las explicaciones del técnico no calmaron la polémica y Cristiano abandonó la concentración antes del partido.

El propio Ronaldo confirmó su salida a través de Instagram explicando que tomó la decisión tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol Pedro Proença.

El delantero adelantó que dará a conocer sus motivos más adelante sin confirmar por ahora si continuará representando a Portugal en futuros compromisos.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

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Deportes Internacionales Futbol Internacional Georgina Rodríguez Jorge Jesús Selección de Portugal 
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