ÚLTIMA HORA: Gerard Piqué anuncia su retiro del futbol y este será su último partido en el Camp Nou

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En el video, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barsa, no jugará en ningún otro club. “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barsa no habría ningún otro equipo. Y así será”, señaló.

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.