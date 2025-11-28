Getafe derrotó 1-0 a Elche

Durante la fecha 14 de la Liga, el Geta hizo valer su condición de anfitrión con victoria por 1-0 ante Elche en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Mauro Arambarri aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 10 del segundo tiempo.

Con un pase de Kiko Femenía, el volante definió con un cabezazo el balón al fondo del arco.

Con un 63% de posesión durante el juego, Elche buscó generar peligro pero no fue suficiente para llevarse la victoria.

El desempeño Mauro Arambarri lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Getafe metió 1 gol, efectuó 20 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

David Soria fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Getafe mostró su calidad al contener 5 disparos y dio 6 pases correctos.

El estratega de Getafe, José Bordalás, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con David Soria en el arco; Allan Nyom, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Kiko Femenía en la línea defensiva; Juan Iglesias, Luis Milla, Mauro Arambarri y Alex Sancris en el medio; y Borja Mayoral y Adrián Liso en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Eder Sarabia salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Iñaki Peña bajo los tres palos; Álvaro Núñez, David Affengruber, Léo Pétrot y Héctor Fort en defensa; Grady Diangana, Aleix Febas, Martim Neto y Germán Valera en la mitad de cancha; y Alvaro Rodriguez y André Silva en la delantera.

Alejandro Hernández Hernández fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

En la siguiente jornada el Geta se enfrentará de visitante ante Villarreal y Elche disputará el juego de local frente a Girona.

Con este resultado, el anfitrión acumula 20 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 16 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Getafe

79′ 2T – Salieron Alex Sancris por Abu Kamara y Kiko Femenía por Javi Muñoz

89′ 2T – Salió Borja Mayoral por Yvan Neyou

Amonestados en Getafe:

42′ 1T Luis Milla (Conducta antideportiva) y 32′ 2T Djené Dakonam (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Elche

45′ 2T – Salió Grady Diangana por Rodrigo Mendoza

59′ 2T – Salió Martim Neto por Marc Aguado

63′ 2T – Salieron Héctor Fort por Adriá Pedrosa y Allan Nyom por Diego Rico

70′ 2T – Salió André Silva por Rafael Mir

71′ 2T – Salió Germán Valera por Yago Alonso

Amonestados en Elche: