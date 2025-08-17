Getafe domina y gana con un sólido 2-0 a Celta

Adrián Liso hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 1 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Ionut Radu luego de recibir un centro de Chrisantus Uche.
Getafe promedió el 64% de posesión de balón en el partido pero no le sirvió para batir a Getafe.
Davinchi fue la figura del partido. El zaguero de Getafe fue importante al ganar 3 pelotas y lanzar 5 pelotas fuera del área de peligro.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Ismael Bekhoucha. El zaguero de Getafe fue importante al ganar 2 pelotas y lanzar 4 pelotas fuera del área de peligro.
El director técnico de Celta, Claudio Giráldez, planteó una estrategia 3-6-1 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso en la línea defensiva; Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Mihailo Ristic, Iago Aspas y Williot Swedberg en el medio; y Ferrán Jutglà en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por José Bordalás se pararon con un esquema 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djené Dakonam, Diego Rico y Davinchi en defensa; Mauro Arambarri, Luis Milla y Mario Martín en la mitad de cancha; y Adrián Liso y Chrisantus Uche en la delantera.
El árbitro Iosu Galech Apezteguía fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha los Celestes visitarán a Mallorca y el Geta jugará de visitante frente a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Terminado el encuentro, el equipo local queda sin puntos y en el décimo octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 3 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Celta
- 56′ 2T – Salieron Mihailo Ristic por Bryan Zaragoza, Fran Beltrán por Hugo Sotelo y Williot Swedberg por Jones El-Abdellaoui
- 66′ 2T – Salió Ferrán Jutglà por Borja Iglesias
- 81′ 2T – Salió Yoel Lago por Pablo Duran
Amonestados en Celta:
- 10′ 2T Williot Swedberg (Conducta antideportiva), 41′ 2T Javier Rodríguez (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Marcos Alonso (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Getafe
- 77′ 2T – Salió Adrián Liso por Alex Sola
Amonestados en Getafe:
- 44′ 1T Chrisantus Uche (Insultar o desaprobar al árbitro) y 35′ 2T David Soria (Demorar el juego)