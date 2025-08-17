Getafe domina y gana con un sólido 2-0 a Celta

El partido correspondiente a la fecha 1 de la Liga, terminó 0 a 2 a favor de el Geta sin que los Celestes lograran quebrar su portería en el estadio el Estadio de Balaídos. Fue Adrián Liso quien inauguró el marcador al minuto 1 de la segunda mitad. Más tarde, en el minuto 26 de la misma etapa, Chrisantus Uche aumentó la ventaja, asegurando la victoria de Getafe.

Adrián Liso hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 1 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Ionut Radu luego de recibir un centro de Chrisantus Uche.

Getafe promedió el 64% de posesión de balón en el partido pero no le sirvió para batir a Getafe.

Davinchi fue la figura del partido. El zaguero de Getafe fue importante al ganar 3 pelotas y lanzar 5 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Ismael Bekhoucha. El zaguero de Getafe fue importante al ganar 2 pelotas y lanzar 4 pelotas fuera del área de peligro.

El director técnico de Celta, Claudio Giráldez, planteó una estrategia 3-6-1 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso en la línea defensiva; Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Mihailo Ristic, Iago Aspas y Williot Swedberg en el medio; y Ferrán Jutglà en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás se pararon con un esquema 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Ismael Bekhoucha, Juan Iglesias, Djené Dakonam, Diego Rico y Davinchi en defensa; Mauro Arambarri, Luis Milla y Mario Martín en la mitad de cancha; y Adrián Liso y Chrisantus Uche en la delantera.

El árbitro Iosu Galech Apezteguía fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Celestes visitarán a Mallorca y el Geta jugará de visitante frente a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Terminado el encuentro, el equipo local queda sin puntos y en el décimo octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 3 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Celta

56′ 2T – Salieron Mihailo Ristic por Bryan Zaragoza, Fran Beltrán por Hugo Sotelo y Williot Swedberg por Jones El-Abdellaoui

66′ 2T – Salió Ferrán Jutglà por Borja Iglesias

81′ 2T – Salió Yoel Lago por Pablo Duran

Amonestados en Celta:

10′ 2T Williot Swedberg (Conducta antideportiva), 41′ 2T Javier Rodríguez (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Marcos Alonso (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Getafe

77′ 2T – Salió Adrián Liso por Alex Sola

Amonestados en Getafe: