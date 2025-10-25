Getafe logró la victoria por 1 a 0 ante Athletic Bilbao

Todo lo que dejó el duelo entre Athletic Bilbao y Getafe: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Liga.

|

En su visita a la Catedral, el Geta superó 1-0 a los Leones, por la fecha 10 de la Liga. En el minuto 29 del segundo tiempo, Borja Mayoral cambió el curso del partido al anotar un gol que sentenció el encuentro.

La figura del encuentro fue Borja Mayoral. El delantero de Getafe convirtió 1 gol y dio 22 pases correctos.

También fue clave en el estadio la Catedral, Luis Milla. El volante de Getafe se destacó frente a Athletic Bilbao ya que dio 42 pases correctos.

El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, los conducidos por José Bordalás se plantaron con una estrategia 5-4-1 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en defensa; Adrián Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri y Coba da Costa en la mitad de cancha; y Borja Mayoral en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Isidro Díaz de Mera Escuderos.

Los Leones visitarán a Real Sociedad en la próxima jornada, mientras que el Geta recibirá a Girona en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Para los Leones será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el derbi vasco.

El local está en el octavo puesto con 14 puntos, mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao
  • 30′ 1T – Salió Iñigo Lekue por Jesús Areso
  • 58′ 2T – Salieron Iñigo Ruiz por Mikel Vesga, Álex Berenguer por Robert Navarro y Gorka Guruzeta por Maroan Sannadi
  • 75′ 2T – Salió Oihan Sancet por Urko Izeta
Amonestado en Athletic Bilbao:
  • 31′ 1T Gorka Guruzeta (Conducta antideportiva)

Cambios en Getafe
  • 67′ 2T – Salió Coba da Costa por Mario Martín
  • 84′ 2T – Salió Kiko Femenía por Javi Muñoz
Amonestados en Getafe:
  • 42′ 2T Domingos Duarte (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 48′ 2T Diego Rico y 49′ 2T Mario Martín (Conducta antideportiva)

