Getafe logró la victoria por 1 a 0 ante Athletic Bilbao

La figura del encuentro fue Borja Mayoral. El delantero de Getafe convirtió 1 gol y dio 22 pases correctos.
También fue clave en el estadio la Catedral, Luis Milla. El volante de Getafe se destacó frente a Athletic Bilbao ya que dio 42 pases correctos.
El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.
Por su parte, los conducidos por José Bordalás se plantaron con una estrategia 5-4-1 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en defensa; Adrián Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri y Coba da Costa en la mitad de cancha; y Borja Mayoral en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Isidro Díaz de Mera Escuderos.
Los Leones visitarán a Real Sociedad en la próxima jornada, mientras que el Geta recibirá a Girona en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Para los Leones será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el derbi vasco.
El local está en el octavo puesto con 14 puntos, mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo.
Cambios en Athletic Bilbao
- 30′ 1T – Salió Iñigo Lekue por Jesús Areso
- 58′ 2T – Salieron Iñigo Ruiz por Mikel Vesga, Álex Berenguer por Robert Navarro y Gorka Guruzeta por Maroan Sannadi
- 75′ 2T – Salió Oihan Sancet por Urko Izeta
Amonestado en Athletic Bilbao:
- 31′ 1T Gorka Guruzeta (Conducta antideportiva)
Cambios en Getafe
- 67′ 2T – Salió Coba da Costa por Mario Martín
- 84′ 2T – Salió Kiko Femenía por Javi Muñoz
Amonestados en Getafe:
- 42′ 2T Domingos Duarte (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 48′ 2T Diego Rico y 49′ 2T Mario Martín (Conducta antideportiva)