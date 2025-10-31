Getafe obtiene una victoria 2-1 contra Girona con un gol agónico

La figura del partido fue Mario Martín. El volante de Getafe metió 1 gol y efectuó 4 pases correctos.
Luis Milla también jugó un buen partido. El volante de Getafe efectuó 21 pases correctos y recuperó 3 balones.
El estratega de Getafe, José Bordalás, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con David Soria en el arco; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la línea defensiva; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri y Coba da Costa en el medio; y Borja Mayoral y Adrián Liso en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Miguel Sánchez Muñoz salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Axel Witsel, Iván Martín, Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi y Joel Roca en la mitad de cancha; y Vladyslav Vanat en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Sánchez Martínez.
Para la siguiente fecha, el Geta actuará de visitante frente a Mallorca, mientras que Girona recibirá a Alavés.
Con este resultado, el anfitrión acumula 17 puntos a lo largo del certamen y ocupa el sexto puesto. Por su parte, la visita suma 7 unidades y se ubica en el vigésimo lugar.
Cambios en Getafe
- 45′ 2T – Salieron Kiko Femenía por Mario Martín, Coba da Costa por Alex Sancris y Djené Dakonam por Abdelkabir Abqar
- 90′ 2T – Salieron Luis Milla por Abu Kamara y Adrián Liso por Yvan Neyou
Amonestado en Getafe:
- 37′ 2T Juan Iglesias (Conducta antideportiva)
Cambios en Girona
- 58′ 2T – Salieron Joel Roca por Bryan Gil y Viktor Tsygankov por Thomas Lemar
- 75′ 2T – Salieron Iván Martín por Cristhian Stuani y Arnau Martinez por Hugo Rincón
Amonestado en Girona:
- 51′ 2T Daley Blind (Conducta antideportiva)