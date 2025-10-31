Getafe obtiene una victoria 2-1 contra Girona con un gol agónico

Con la mínima diferencia, el Geta le ganó a Girona en la fecha 11 de la Liga. A los 26 minutos del segundo tiempo, Mario Martín cabeceó para quebrar el empate, seguido por el gol ganador de Borja Mayoral en una jugada, en el minuto 40 de la misma mitad. El descuento fue obra de Cristhian Stuani (48′ de la misma etapa) producto de un remate desde los doce pasos.

La figura del partido fue Mario Martín. El volante de Getafe metió 1 gol y efectuó 4 pases correctos.

Luis Milla también jugó un buen partido. El volante de Getafe efectuó 21 pases correctos y recuperó 3 balones.

El estratega de Getafe, José Bordalás, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con David Soria en el arco; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Diego Rico en la línea defensiva; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri y Coba da Costa en el medio; y Borja Mayoral y Adrián Liso en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Miguel Sánchez Muñoz salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Axel Witsel, Iván Martín, Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi y Joel Roca en la mitad de cancha; y Vladyslav Vanat en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Sánchez Martínez.

Para la siguiente fecha, el Geta actuará de visitante frente a Mallorca, mientras que Girona recibirá a Alavés.

Con este resultado, el anfitrión acumula 17 puntos a lo largo del certamen y ocupa el sexto puesto. Por su parte, la visita suma 7 unidades y se ubica en el vigésimo lugar.

Cambios en Getafe

45′ 2T – Salieron Kiko Femenía por Mario Martín, Coba da Costa por Alex Sancris y Djené Dakonam por Abdelkabir Abqar

90′ 2T – Salieron Luis Milla por Abu Kamara y Adrián Liso por Yvan Neyou

Amonestado en Getafe:

37′ 2T Juan Iglesias (Conducta antideportiva)

Cambios en Girona

58′ 2T – Salieron Joel Roca por Bryan Gil y Viktor Tsygankov por Thomas Lemar

75′ 2T – Salieron Iván Martín por Cristhian Stuani y Arnau Martinez por Hugo Rincón

Amonestado en Girona: