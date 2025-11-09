Getafe perdió 1-0 ante Mallorca

En la fecha 12 de la Liga, la única anotación de los Bermellones en el estadio Mallorca Son Moix fue decisiva en el enfrentamiento contra el Geta. En el minuto 13 del primer tiempo, Vedat Muriqi se encargó de marcar el único gol para los Bermellones.

Después de recibir una asistencia de Johan Mojica, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

Getafe recibió un duro golpe. Encontró más oportunidades de rematar que su rival (15) y aún así perdió. Del total de disparos, 9 tuvieron destino de arco y 6 terminaron fuera.

El desempeño Pablo Maffeo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Mallorca fue importante por sacar 7 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Vedat Muriqi. El atacante de Mallorca brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 16 pases correctos.

El DT de Mallorca, Jagoba Arrasate, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Lucas Bergström en el arco; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en la línea defensiva; Samu Costa, Omar Mascarell, Mateo Joseph, Sergi Darder y Jan Virgili en el medio; y Vedat Muriqi en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José Bordalás salió con una disposición táctica 4-5-1 con David Soria bajo los tres palos; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte y Diego Rico en defensa; Mauro Arambarri, Luis Milla, Alex Sancris, Mario Martín y Adrián Liso en la mitad de cancha; y Borja Mayoral en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mallorca Son Moix.

En la próxima fecha, los Bermellones visitarán a Villarreal y el Geta jugará de local frente a Atlético de Madrid.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 12 puntos, mientras que la visita, con 17, queda en el octavo lugar.

Cambios en Mallorca

62′ 2T – Salió Jan Virgili por Antonio Sánchez

80′ 2T – Salió Mateo Joseph por Takuma Asano

81′ 2T – Salió Sergi Darder por Manu Morlanes

87′ 2T – Salió Vedat Muriqi por Abdón Prats

Cambios en Getafe

66′ 2T – Salió Adrián Liso por Coba da Costa

74′ 2T – Salieron Mario Martín por Juanmi y Alex Sancris por Abu Kamara

75′ 2T – Salió Abdelkabir Abqar por Djené Dakonam

89′ 2T – Salió Diego Rico por Allan Nyom

Amonestados en Getafe: