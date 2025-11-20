Getafe vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Así llegan Getafe y Atlético de Madrid
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Mallorca. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Getafe se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el octavo puesto con 17 puntos (5 PG – 2 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (7 PG – 4 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|1
|16
|2
|Barcelona
|28
|12
|9
|1
|2
|17
|3
|Villarreal
|26
|12
|8
|2
|2
|14
|4
|Atlético de Madrid
|25
|12
|7
|4
|1
|13
|8
|Getafe
|17
|12
|5
|2
|5
|-2
Próximos partidos de Getafe en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 14: vs Elche: 28 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 15: vs Villarreal: 6 de diciembre – 07:00 horas
- Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 17: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 14: vs Real Oviedo: 29 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre – 07:00 horas
- Fecha 17: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas