Getafe vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

El cotejo entre Getafe y Real Madrid, por la fecha 9 de la Liga, se jugará el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Osasuna por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Villarreal con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 13 goles y le han convertido 8.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG – 1 PP).

A Real Madrid le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Barcelona por el Clásico. El esperado duelo se jugará el 26 de octubre, desde las 09:15 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 4 Betis 15 8 4 3 1 5 11 Getafe 11 8 3 2 3 -2

Próximos partidos de Getafe en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre – 10:30 horas

Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre – 14:00 horas

Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 13: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre – 09:15 horas

Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

