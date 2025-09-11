Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4

Getafe y Real Oviedo se miden por la fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Real Oviedo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Getafe y Real Oviedo, por la fecha 4 de la Liga, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 06:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 0 a 3.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Real Sociedad con un marcador 1 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5
2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3
3 Villarreal 7 3 2 1 0 7
6 Getafe 6 3 2 0 1 0
15 Real Oviedo 3 3 1 0 2 -4

Próximos partidos de Getafe en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 5: vs Barcelona: 21 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre – 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre – 06:00 horas
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 5: vs Elche: 21 de septiembre – 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Barcelona: 25 de septiembre – 13:30 horas
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre – 07:00 horas
  • Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

