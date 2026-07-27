Gianni Infantino rompe el silencio tras el Mundial y lanza un duro mensaje a los críticos

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, respondió a las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Afirmó que quienes cuestionaron la organización del torneo estaban "consumidos por el odio" y destacó que durante la competencia hubo "cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia".

"Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo en 16 ciudades y estadios. Cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia; solo alegría, emociones, felicidad, unidad y convivencia. Todo fue seguro y feliz", escribió en sus redes sociales.

Una semana después de la victoria de España sobre Argentina en la final, Infantino lamentó que muchas personas no disfrutaran del torneo y se dirigió especialmente a quienes criticaron la organización.

"Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la Fifa, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos", añadió.

El dirigente también destacó que la selección de Irán ingresó a Estados Unidos sin incidentes, pese al conflicto entre ambos países, y aseguró que el mundo "necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto".

"Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción (...). Esto va más allá de la política. El futbol va de unidad, no de división. El futbol es más grande que el odio y la discriminación. Hablan de las pocas personas a las que se les negó la visa y pasan por alto a los millones a los que sí se les autorizó el ingreso desde todas partes del mundo", afirmó.

Infantino también se refirió a las decisiones arbitrales y mencionó, sin citar casos concretos, algunas sanciones disciplinarias que calificó de "extrañas".

"Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican", señaló.

El presidente de la Fifa concluyó que se siente "increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, al gran espectáculo" del Mundial y expresó su deseo de que "el futbol se eleve por encima del odio".