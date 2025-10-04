Girona consiguió una victoria por 2 a 1 ante Valencia

En el minuto 54 del segundo tiempo, Diego López pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Valencia se perdió el empate.
Valencia encontró más oportunidades de rematar que su rival (17), pero no tuvo mucha suerte. Del total de disparos ejecutados, 9 fueron al arco, 1 terminó en el palo y 6 fueron desviados de la meta contraria.
Arnau Martinez fue la figura del partido. El mediocampista de Girona fue el autor de 1 gol y acertó 24 pases correctos.
También fue importante Vladyslav Vanat. El delantero de Girona marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 10 pases correctos.
El director técnico de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, planteó una estrategia 3-4-3 con Paulo Gazzaniga en el arco; Alejandro Francés, Vitor Reis y Daley Blind en la línea defensiva; Arnau Martinez, Axel Witsel, Iván Martín y Álex Moreno en el medio; y Yáser Asprilla, Vladyslav Vanat y Portu en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Carlos Corberán se pararon con un esquema 4-4-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y Jesús Vázquez en defensa; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Pepelu y Diego López en la mitad de cancha; y Arnaut Danjuma y Lucas Beltrán en la delantera.
El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Girona visitará a Barcelona y los Ches jugarán de visitante frente a Alavés en el estadio Mendizorroza.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 6 puntos y en el décimo sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 8 unidades y ocupa el décimo cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Girona
- 22′ 1T – Salió Alejandro Francés por Hugo Rincón
- 67′ 2T – Salió Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani
- 82′ 2T – Salieron Yáser Asprilla por Lass Kourouma, Diego López por Daniel Raba y Portu por Bryan Gil
Amonestados en Girona:
- 45′ 1T Vitor Reis (Conducta antideportiva), 11′ 2T Iván Martín (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 50′ 2T Arnau Martinez (Demorar el juego)
Expulsados en Girona:
- 34′ 2T Iván Martín (Roja por doble amarilla) y 51′ 2T Alejandro Francés (Roja directa)
Cambios en Valencia
- 4′ 1T – Salió Mouctar Diakhaby por José Copete
- 45′ 2T – Salió Baptiste Santamaria por Javi Guerra
- 71′ 2T – Salieron Thierry Correia por Largie Ramazani y Lucas Beltrán por Hugo Duro
Amonestado en Valencia:
- 9′ 2T Luis Rioja (Conducta antideportiva)