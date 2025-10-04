Girona consiguió una victoria por 2 a 1 ante Valencia

Girona derrotó con apenas un tanto de diferencia a los Ches este sábado, en la fecha 8 de la Liga. Los goles para Girona fueron anotados por Vladyslav Vanat, al minuto 17 del primer tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Arnau Martinez cuando transcurrían 17′ de la segunda mitad, otra vez de jugada. Diego López había puesto la igualdad transitoria en el minuto 12 de la misma etapa.

En el minuto 54 del segundo tiempo, Diego López pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Valencia se perdió el empate.

Valencia encontró más oportunidades de rematar que su rival (17), pero no tuvo mucha suerte. Del total de disparos ejecutados, 9 fueron al arco, 1 terminó en el palo y 6 fueron desviados de la meta contraria.

Arnau Martinez fue la figura del partido. El mediocampista de Girona fue el autor de 1 gol y acertó 24 pases correctos.

También fue importante Vladyslav Vanat. El delantero de Girona marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 10 pases correctos.

El director técnico de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, planteó una estrategia 3-4-3 con Paulo Gazzaniga en el arco; Alejandro Francés, Vitor Reis y Daley Blind en la línea defensiva; Arnau Martinez, Axel Witsel, Iván Martín y Álex Moreno en el medio; y Yáser Asprilla, Vladyslav Vanat y Portu en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Corberán se pararon con un esquema 4-4-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y Jesús Vázquez en defensa; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Pepelu y Diego López en la mitad de cancha; y Arnaut Danjuma y Lucas Beltrán en la delantera.

El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Girona visitará a Barcelona y los Ches jugarán de visitante frente a Alavés en el estadio Mendizorroza.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 6 puntos y en el décimo sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 8 unidades y ocupa el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Girona

22′ 1T – Salió Alejandro Francés por Hugo Rincón

67′ 2T – Salió Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani

82′ 2T – Salieron Yáser Asprilla por Lass Kourouma, Diego López por Daniel Raba y Portu por Bryan Gil

Amonestados en Girona:

45′ 1T Vitor Reis (Conducta antideportiva), 11′ 2T Iván Martín (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 50′ 2T Arnau Martinez (Demorar el juego)

Expulsados en Girona:

34′ 2T Iván Martín (Roja por doble amarilla) y 51′ 2T Alejandro Francés (Roja directa)

Cambios en Valencia

4′ 1T – Salió Mouctar Diakhaby por José Copete

45′ 2T – Salió Baptiste Santamaria por Javi Guerra

71′ 2T – Salieron Thierry Correia por Largie Ramazani y Lucas Beltrán por Hugo Duro

Amonestado en Valencia: