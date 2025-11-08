Girona derrotó 1-0 a Alavés con un gol de Viktor Tsygankov

los Babazorros cayeron ante Girona con un marcador 1-0 en el estadio Municipal de Montilivi. en el estadio Municipal de Montilivi. Girona rompió el empate a cero con Viktor Tsygankov, en el minuto 15 del primer tiempo.

Con un pase de Bryan Gil, el delantero definió con un cabezazo al fondo del arco.

El protagonismo de Viktor Tsygankov lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Girona mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 34 pases correctos.

También fue clave en el estadio Municipal de Montilivi, Azzedine Ounahi. El volante de Girona se destacó frente a Alavés ya que dio 32 pases correctos y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Paulo Gazzaniga en el arco; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en la línea defensiva; Axel Witsel, Iván Martín y Azzedine Ounahi en el medio; y Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eduardo Coudet se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada y Youssef Enriquez en defensa; Denis Suárez, Antonio Blanco, Calebe Goncalves y Carles Aleñá en la mitad de cancha; y Mariano Díaz y Toni Martínez en la delantera.

El partido en el estadio Municipal de Montilivi fue dirigido por el árbitro Adrián Cordero Vega.

Por la próxima fecha, Girona visitará a Betis. Por otro lado, los Babazorros recibirán a Celta.

El local está en el décimo sexto puesto con 10 puntos, mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Girona

62′ 2T – Salió Bryan Gil por Joel Roca

70′ 2T – Salieron Azzedine Ounahi por Abel Ruíz y Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani

84′ 2T – Salieron Viktor Tsygankov por Hugo Rincón y Axel Witsel por Jhon Solis

Cambios en Alavés

45′ 2T – Salieron Mariano Díaz por Jon Guridi, Carles Aleñá por Carlos Vicente y Calebe Goncalves por Abde Rebbach

80′ 2T – Salió Denis Suárez por Diego Morcillo

87′ 2T – Salió Youssef Enriquez por Pablo Ibáñez

Amonestados en Alavés: