Girona empató 3-3 ante Real Oviedo con doblete de Cristhian Stuani

Por la fecha 10 de la Liga, Girona y Real Oviedo igualaron este sábado 3 a 3 en el estadio Municipal de Montilivi. El encuentro estuvo marcado por una alta intensidad, con ambos equipos dejando todo en la cancha para inclinar la balanza a su favor. Real Oviedo fue quien se puso en ventaja y finalmente alcanzó el empate, aún cuando Girona llegó a dar vuelta el resultado momentáneamente. La visita marcó con Federico Viñas (37′ 1T, de penal), Salomón Rondón (12′ 2T) y David Carmo (52′ 2T), mientras que el equipo anfitrión anotó por medio de Cristhian Stuani (18′ 2T, de penal y 45′ 2T, de penal) y Azzedine Ounahi (38′ 2T).

Girona tuvo la mayor posesión del balón durante el cotejo (60%) pero no logró desequilibrar el empate.

El mejor jugador del partido fue Cristhian Stuani. El atacante de Girona anotó 2 goles y disparó al arco contrario en 3 oportunidades.

David Carmo se destacó por su sólida defensa. El defensa de Real Oviedo tuvo un buen nivel al marcar 1 gol y despejar 4 pelotas peligrosas.

El técnico de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, propuso una formación 4-5-1 con Paulo Gazzaniga en el arco; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en la línea defensiva; Bryan Gil, Viktor Tsygankov, Iván Martín, Axel Witsel y Joel Roca en el medio; y Vladyslav Vanat en el ataque.

Por su parte, el equipo de Veljko Paunovic salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo y Javi López en defensa; Ovie Ejaria, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto y Ilyas Chaira en la mitad de cancha; y Salomón Rondón y Federico Viñas en la delantera.

Alejandro Muñiz Ruiz fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal de Montilivi.

El próximo partido de Girona en el campeonato será como visitante ante Getafe, mientras que Real Oviedo recibirá a Osasuna.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 7 puntos y se ubica en el vigésimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 7 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo.

Cambios en Girona

58′ 2T – Salieron Viktor Tsygankov por Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani y Daley Blind por Hugo Rincón

68′ 2T – Salió Bryan Gil por Thomas Lemar

72′ 2T – Salió Joel Roca por Portu

Amonestados en Girona:

43′ 1T Vitor Reis (Conducta antideportiva), 20′ 2T Bryan Gil (Insultar o desaprobar al árbitro), 25′ 2T Cristhian Stuani (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Arnau Martinez (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Oviedo

48′ 2T – Salió Ovie Ejaria por Alberto Reina

64′ 2T – Salieron Federico Viñas por Luka Ilic y Leander Dendoncker por Kwasi Sibo

75′ 2T – Salieron Javi López por Rahim Alhassane y Ilyas Chaira por Josip Brekalo

Amonestados en Real Oviedo: