Girona vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Girona vs Alavés. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el sábado 8 de noviembre, comenzará a las 07:00 horas.

Girona recibe el próximo sábado 8 de noviembre a Alavés por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 07:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Alavés

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 1 a 2 ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Espanyol. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Alavés fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el vigésimo puesto con 7 puntos (1 PG – 4 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 4 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16
2 Barcelona 25 11 8 1 2 15
3 Villarreal 23 11 7 2 2 12
8 Alavés 15 11 4 3 4 1
20 Girona 7 11 1 4 6 -14

Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre – 09:15 horas
  • Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre – 07:00 horas
  • Fecha 16: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre – 07:00 horas
  • Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre – 09:15 horas
  • Fecha 15: vs Real Sociedad: 6 de diciembre – 09:15 horas
  • Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Alavés, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

