Girona vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Girona recibe el próximo sábado 8 de noviembre a Alavés por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 07:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Alavés

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 1 a 2 ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Espanyol. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Alavés fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el vigésimo puesto con 7 puntos (1 PG – 4 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 8 Alavés 15 11 4 3 4 1 20 Girona 7 11 1 4 6 -14

Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 14: vs Real Madrid: 30 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre – 07:00 horas

Fecha 16: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre – 07:00 horas

Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 15: vs Real Sociedad: 6 de diciembre – 09:15 horas

Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Alavés, según país