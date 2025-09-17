Girona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Así llegan Girona y Levante
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de un resultado igualado, 1-1, ante Celta.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de empatar 2-2 ante Betis..
Los equipos tienen resultados parecidos al jugar de local/visitante. Sin triunfos en el torneo, Girona acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Levante muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de mayo, en el torneo España – Liga Santander 2018-2019, y fue Levante quien ganó 1 a 2.
El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE – 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|Barcelona
|10
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|Espanyol
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|18
|Levante
|1
|4
|0
|1
|3
|-4
|20
|Girona
|1
|4
|0
|1
|3
|-9
Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 23 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre – 13:00 horas
- Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre – 09:15 horas
- Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre – 08:15 horas
- Fecha 10: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 6: vs Real Madrid: 23 de septiembre – 13:30 horas
- Fecha 7: vs Getafe: 27 de septiembre – 06:00 horas
- Fecha 8: vs Real Oviedo: 4 de octubre – 07:00 horas
- Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre – 10:30 horas
- Fecha 10: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas