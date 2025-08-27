Girona vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Así llegan Girona y Sevilla
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 5.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de caer derrotado 1 a 2 ante Getafe.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y fue Sevilla quien ganó 1 a 2.
El local está en el vigésimo puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|17
|Sevilla
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|20
|Girona
|0
|2
|0
|0
|2
|-7
Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre – 06:00 horas
- Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre – 13:00 horas
- Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Sevilla, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas