Goleada 3-0 de Arsenal a Slavia Praga con doblete de Mikel Merino incluído

Bukayo Saka se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Arsenal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.
También fue importante Mikel Merino. El delantero de Arsenal marcó 2 goles, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 20 pases correctos.
El director técnico de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, planteó una estrategia 3-4-3 con Jakub Markovic en el arco; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek y David Zima en la línea defensiva; David Moses, Christos Zafeiris, Michal Sadílek y Youssoupha Mbodji en el medio; y Lukas Provod, Tomás Chory y Youssoupha Sanyang en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Mikel Arteta se pararon con un esquema 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en defensa; Ethan Nwaneri, Christian Norgaard y Declan Rice en la mitad de cancha; y Bukayo Saka, Mikel Merino y Leandro Trossard en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Evzena Rosického fue Aliyar Aghayev.
Slavia Praga recibirá a Athletic Bilbao en la próxima jornada. Por el lado de los Gunners jugarán de local frente a Bayern Múnich.
Cambios en Slavia Praga
- 48′ 2T – Salió Tomás Chory por Mojmir Chytil
- 69′ 2T – Salieron Christos Zafeiris por Muhammed Cham y Tomas Vlcek por David Doudera
- 73′ 2T – Salieron David Moses por Hashioka Daiki y Youssoupha Sanyang por Vasil Kusej
Amonestados en Slavia Praga:
- 24′ 2T Christos Zafeiris (Conducta antideportiva), 38′ 2T David Doudera (Conducta antideportiva) y 50′ 2T Youssoupha Mbodji (Conducta antideportiva)
Cambios en Arsenal
- 64′ 2T – Salió Ethan Nwaneri por Eberechi Eze
- 71′ 2T – Salió Leandro Trossard por Max Dowman
- 72′ 2T – Salieron Piero Hincapié por Myles Lewis-Skelly y Jurriën Timber por Ben White
- 80′ 2T – Salió Declan Rice por Andre Harriman-Annous
Amonestados en Arsenal:
- 22′ 1T Ethan Nwaneri (Conducta antideportiva), 36′ 1T Mikel Merino (Conducta antideportiva), 29′ 2T Christian Norgaard (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Myles Lewis-Skelly (Conducta antideportiva)