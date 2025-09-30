Goleada 4-0 de Olympique de Marsella a Ajax con doblete de Igor Paixão incluído

Igor Paixão se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Olympique de Marsella mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.
También fue importante Pierre Aubameyang. El delantero de Olympique de Marsella marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 13 pases correctos.
El director técnico de O. Marsella, Roberto De Zerbi, planteó una estrategia 4-3-3 con Gerónimo Rulli en el arco; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard y Emerson Palmieri en la línea defensiva; Bilal Nadir, Matthew O´Riley y Arthur Vermeeren en el medio; y Mason Greenwood, Pierre Aubameyang y Igor Paixão en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por John Heitinga se pararon con un esquema 4-4-2 con Vitezslav Jaros bajo los tres palos; Lucas Rosa, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en defensa; Youri Regeer, Davy Klaassen, Oscar Gloukh y Kenneth Taylor en la mitad de cancha; y Steven Berghuis y Mika Godts en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio el Velodromo fue Anthony Taylor.
O. Marsella visitará a Sporting Lisboa en la próxima jornada. Por el lado de Ajax jugará de visitante frente a Chelsea.
Cambios en Olympique de Marsella
- 36′ 1T – Salió Facundo Medina por Conrad Egan-Riley
- 61′ 2T – Salieron Igor Paixão por Angel Gomes y Matthew O´Riley por Pierre-Emile Höjbjerg
- 81′ 2T – Salió Arthur Vermeeren por Michael Murillo
Amonestados en Olympique de Marsella:
- 33′ 2T Pierre-Emile Höjbjerg (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 42′ 2T Nayef Aguerd (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Ajax
- 22′ 1T – Salió Youri Regeer por Jorthy Mokio
- 45′ 2T – Salieron Steven Berghuis por Oliver Edvarsen y Bilal Nadir por Tim Weah
- 54′ 2T – Salieron Youri Baas por Josip Sutalo y Owen Wijndal por Anton Gaaei
- 83′ 2T – Salió Mika Godts por Raúl Moro
Amonestados en Ajax:
- 33′ 1T Lucas Rosa (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 20′ 2T Kou Itakura (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 31′ 2T Anton Gaaei