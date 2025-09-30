Goleada 4-0 de Olympique de Marsella a Ajax con doblete de Igor Paixão incluído

Deportes

Goleada 4-0 de Olympique de Marsella a Ajax con doblete de Igor Paixão incluído

Todo lo que dejó el duelo entre Olympique de Marsella y Ajax: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

|

Por la fecha 2 de la Champions, Igor Paixão la rompió y convirtió dos tantos en el triunfo de O. Marsella por 4-0 sobre Ajax. La actuación del equipo comandado por Roberto De Zerbi fue muy satisfactoria y Igor Paixão demostró estar en un gran momento con un doblete. El delantero reflejó su destreza en el campo de juego con dos golazos de jugada en los minutos 5 y 11 del primer tiempo. Mason Greenwood (25′ del primer tiempo) y Pierre Aubameyang (6′ de la segunda etapa) también aportaron sus anotaciones al resultado final con sendos remates.Igor Paixão hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 11 de la primera etapa. El delantero se lució con su conquista después de una jugada individual por la derecha. Un poderoso disparo desde la puerta del área encajó el balón junto al poste derecho del arquero Vitezslav Jaros.

Igor Paixão se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Olympique de Marsella mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.

También fue importante Pierre Aubameyang. El delantero de Olympique de Marsella marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 13 pases correctos.

El director técnico de O. Marsella, Roberto De Zerbi, planteó una estrategia 4-3-3 con Gerónimo Rulli en el arco; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard y Emerson Palmieri en la línea defensiva; Bilal Nadir, Matthew O´Riley y Arthur Vermeeren en el medio; y Mason Greenwood, Pierre Aubameyang y Igor Paixão en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por John Heitinga se pararon con un esquema 4-4-2 con Vitezslav Jaros bajo los tres palos; Lucas Rosa, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en defensa; Youri Regeer, Davy Klaassen, Oscar Gloukh y Kenneth Taylor en la mitad de cancha; y Steven Berghuis y Mika Godts en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Velodromo fue Anthony Taylor.

O. Marsella visitará a Sporting Lisboa en la próxima jornada. Por el lado de Ajax jugará de visitante frente a Chelsea.

Cambios en Olympique de Marsella
  • 36′ 1T – Salió Facundo Medina por Conrad Egan-Riley
  • 61′ 2T – Salieron Igor Paixão por Angel Gomes y Matthew O´Riley por Pierre-Emile Höjbjerg
  • 81′ 2T – Salió Arthur Vermeeren por Michael Murillo
Amonestados en Olympique de Marsella:
  • 33′ 2T Pierre-Emile Höjbjerg (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 42′ 2T Nayef Aguerd (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Ajax
  • 22′ 1T – Salió Youri Regeer por Jorthy Mokio
  • 45′ 2T – Salieron Steven Berghuis por Oliver Edvarsen y Bilal Nadir por Tim Weah
  • 54′ 2T – Salieron Youri Baas por Josip Sutalo y Owen Wijndal por Anton Gaaei
  • 83′ 2T – Salió Mika Godts por Raúl Moro
Amonestados en Ajax:
  • 33′ 1T Lucas Rosa (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 20′ 2T Kou Itakura (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 31′ 2T Anton Gaaei

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS