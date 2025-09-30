Goleada 4-0 de Olympique de Marsella a Ajax con doblete de Igor Paixão incluído

Por la fecha 2 de la Champions, Igor Paixão la rompió y convirtió dos tantos en el triunfo de O. Marsella por 4-0 sobre Ajax. La actuación del equipo comandado por Roberto De Zerbi fue muy satisfactoria y Igor Paixão demostró estar en un gran momento con un doblete. El delantero reflejó su destreza en el campo de juego con dos golazos de jugada en los minutos 5 y 11 del primer tiempo. Mason Greenwood (25′ del primer tiempo) y Pierre Aubameyang (6′ de la segunda etapa) también aportaron sus anotaciones al resultado final con sendos remates.Igor Paixão hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 11 de la primera etapa. El delantero se lució con su conquista después de una jugada individual por la derecha. Un poderoso disparo desde la puerta del área encajó el balón junto al poste derecho del arquero Vitezslav Jaros.

Igor Paixão se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Olympique de Marsella mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.

También fue importante Pierre Aubameyang. El delantero de Olympique de Marsella marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 13 pases correctos.

El director técnico de O. Marsella, Roberto De Zerbi, planteó una estrategia 4-3-3 con Gerónimo Rulli en el arco; Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard y Emerson Palmieri en la línea defensiva; Bilal Nadir, Matthew O´Riley y Arthur Vermeeren en el medio; y Mason Greenwood, Pierre Aubameyang y Igor Paixão en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por John Heitinga se pararon con un esquema 4-4-2 con Vitezslav Jaros bajo los tres palos; Lucas Rosa, Kou Itakura, Youri Baas y Owen Wijndal en defensa; Youri Regeer, Davy Klaassen, Oscar Gloukh y Kenneth Taylor en la mitad de cancha; y Steven Berghuis y Mika Godts en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Velodromo fue Anthony Taylor.

O. Marsella visitará a Sporting Lisboa en la próxima jornada. Por el lado de Ajax jugará de visitante frente a Chelsea.

Cambios en Olympique de Marsella

36′ 1T – Salió Facundo Medina por Conrad Egan-Riley

61′ 2T – Salieron Igor Paixão por Angel Gomes y Matthew O´Riley por Pierre-Emile Höjbjerg

81′ 2T – Salió Arthur Vermeeren por Michael Murillo

Amonestados en Olympique de Marsella:

33′ 2T Pierre-Emile Höjbjerg (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 42′ 2T Nayef Aguerd (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Ajax

22′ 1T – Salió Youri Regeer por Jorthy Mokio

45′ 2T – Salieron Steven Berghuis por Oliver Edvarsen y Bilal Nadir por Tim Weah

54′ 2T – Salieron Youri Baas por Josip Sutalo y Owen Wijndal por Anton Gaaei

83′ 2T – Salió Mika Godts por Raúl Moro

Amonestados en Ajax: