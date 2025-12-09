Goleada de Tottenham 3 a 0 sobre Slavia Praga

En la fecha 6 de la Champions, Tottenham dejó sin chances este martes a Slavia Praga al vencer por 3 a 0. Los goles para el local los anotaron Mohammed Kudus (4′ 2T, de penal), Xavi Simons (33′ 2T, de penal) y David Zima (25′ 1T, en contra).

La figura del encuentro fue Jindrich Stanek. El arquero de Slavia Praga tuvo un gran rendimiento frente a Tottenham debido a que atajó 9 disparos y realizó 18 pases correctos.

También fue clave en el Tottenham Hotspur Stadium, Xavi Simons. El volante de Tottenham se destacó frente a Slavia Praga ya que convirtió 1 gol, dio 24 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

El entrenador de Tottenham, Thomas Frank, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Guglielmo Vicario en el arco; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; João Palhinha, Archie Gray, Mohammed Kudus, Xavi Simons y Wilson Odobert en el medio; y Richarlison en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Jindrich Trpisovsky se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Jindrich Stanek bajo los tres palos; Tomas Holes, Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu y David Zima en defensa; David Doudera, David Moses, Lukas Provod, Michal Sadílek y Youssoupha Sanyang en la mitad de cancha; y Mojmir Chytil en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Benoît Bastien.

Tottenham recibirá a Borussia Dortmund en la próxima jornada, mientras que Slavia Praga recibirá a Barcelona en el estadio Evzena Rosického.

Cambios en Tottenham

57′ 2T – Salió Mohammed Kudus por Mathys Tel

58′ 2T – Salieron Archie Gray por Pape Matar Sarr y Mojmir Chytil por Erik Prekop

67′ 2T – Salieron Pedro Porro por Ben Davies y Richarlison por Kolo Muani

Amonestados en Tottenham:

14′ 1T Micky van de Ven (Conducta antideportiva) y 39′ 1T João Palhinha (Conducta antideportiva)

Cambios en Slavia Praga

59′ 2T – Salieron David Zima por Tomas Vlcek y Stepan Chaloupek por Christos Zafeiris

75′ 2T – Salieron Michal Sadílek por Muhammed Cham y Wilson Odobert por Lucas Bergvall

80′ 2T – Salió Youssoupha Sanyang por Youssoupha Mbodji

Amonestados en Slavia Praga: