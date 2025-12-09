Goleada de Tottenham 3 a 0 sobre Slavia Praga

La figura del encuentro fue Jindrich Stanek. El arquero de Slavia Praga tuvo un gran rendimiento frente a Tottenham debido a que atajó 9 disparos y realizó 18 pases correctos.
También fue clave en el Tottenham Hotspur Stadium, Xavi Simons. El volante de Tottenham se destacó frente a Slavia Praga ya que convirtió 1 gol, dio 24 pases correctos y pateó 3 veces al arco.
El entrenador de Tottenham, Thomas Frank, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Guglielmo Vicario en el arco; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven y Djed Spence en la línea defensiva; João Palhinha, Archie Gray, Mohammed Kudus, Xavi Simons y Wilson Odobert en el medio; y Richarlison en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Jindrich Trpisovsky se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Jindrich Stanek bajo los tres palos; Tomas Holes, Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu y David Zima en defensa; David Doudera, David Moses, Lukas Provod, Michal Sadílek y Youssoupha Sanyang en la mitad de cancha; y Mojmir Chytil en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Benoît Bastien.
Tottenham recibirá a Borussia Dortmund en la próxima jornada, mientras que Slavia Praga recibirá a Barcelona en el estadio Evzena Rosického.
Cambios en Tottenham
- 57′ 2T – Salió Mohammed Kudus por Mathys Tel
- 58′ 2T – Salieron Archie Gray por Pape Matar Sarr y Mojmir Chytil por Erik Prekop
- 67′ 2T – Salieron Pedro Porro por Ben Davies y Richarlison por Kolo Muani
Amonestados en Tottenham:
- 14′ 1T Micky van de Ven (Conducta antideportiva) y 39′ 1T João Palhinha (Conducta antideportiva)
Cambios en Slavia Praga
- 59′ 2T – Salieron David Zima por Tomas Vlcek y Stepan Chaloupek por Christos Zafeiris
- 75′ 2T – Salieron Michal Sadílek por Muhammed Cham y Wilson Odobert por Lucas Bergvall
- 80′ 2T – Salió Youssoupha Sanyang por Youssoupha Mbodji
Amonestados en Slavia Praga:
- 12′ 1T Stepan Chaloupek (Conducta antideportiva), 28′ 1T Igoh Ogbu (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 2′ 2T Youssoupha Sanyang (Conducta antideportiva) y 10′ 2T David Zima (Sujetar al rival para impedirle avanzar)