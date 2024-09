Goleada del Bayern y remontada del Liverpool: Lo más destacado en la Champions League

Han regresado las tardes mágicas de Champions League, y la nueva fase de liga se estrenó este martes 17 de septiembre, con seis encuentros llenos de sorpresas y sobre todo de goles.

Los 36 equipos presentes en la fase de liga tendrán que enfrentar a ocho clubes distintos, disputando cuatro encuentros como local y cuatro de visitante, para que posteriormente se definan los clasificados a los octavos de final.

El Real Madrid aterrizó en la edición 2024-2025 del campeonato europeo como el vigente campeón del certamen, y su primer desafío fue el Stuttgart alemán, que terminó derrotado por 3-1 en el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger y Endrick fueron los encargados de anotar los tres goles merengues, quienes lograron reaccionar en los últimos minutos del compromiso para poder rescatar la victoria como locales.

Tras una brillante actuación por parte de los dirigidos por el belga Vincent Kompany, el Bayern Múnich se convirtió en el primer equipo que marca nueve goles en un mismo partido en toda la historia de la UEFA Champions League.

Contando las rondas previas, una goleada de esta magnitud no sucedía desde el 2011, sin embargo, nunca había sucedido en una fase de grupos o en una fase de liga, y el prinicipal artífice de la victoria fue el inglés Harry Kane, que anotó cuatro goles ante los croatas.

🔴HATTRICK FOR KANE.MANITA FOR BAYERN.WHAT A SHOW AT ALIANZ ARENA pic.twitter.com/ILGhdhQ3TM