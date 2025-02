Golpe al Real Madrid: cae contra Espanyol y se encienden las alarmas por Rüdiger

El Real Madrid sufrió una dolorosa derrota 1-0 en su visita al Espanyol en un partido marcado por la polémica y la preocupación. Además del resultado adverso, los merengues terminaron la jornada con incertidumbre debido a la lesión de Antonio Rüdiger, quien tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos, una situación que enciende las alarmas de cara a los play-offs de la Champions League.

Apenas al minuto 13, Antonio Rüdiger cayó al césped con molestias musculares, obligando a Carlo Ancelotti a realizar un cambio prematuro. La baja del alemán representa un duro golpe para los merengues, ya que se ha convertido en uno de los pilares defensivos del equipo. A pocos días del inicio de la fase eliminatoria de la Champions, su posible ausencia podría comprometer seriamente la estabilidad del Madrid en la competencia europea.

El primer gran momento de tensión llegó al minuto 22, cuando Vinícius Junior anotó lo que parecía ser el gol de la ventaja para los merengues. Sin embargo, la jugada fue invalidada tras la revisión del árbitro, quien señaló un empujón de Mbappé en la acción previa. La decisión generó debate inmediato, con muchos considerando que el contacto fue mínimo y que el tanto debió subir al marcador.

Pero la gran controversia de la noche llegaría en el segundo tiempo. Al minuto 60, el francés Mbappé recibió una fuerte barrida por detrás de un defensor del Espanyol, una falta que parecía merecer la tarjeta roja directa. Sin embargo, el árbitro continuó la jugada por la ley de la ventaja, desatando la indignación en el banquillo del Madrid y en las redes sociales.

Carlos Romero, el mismo jugador que cometió la fuerte falta sobre Mbappé, se convirtió en el héroe del Espanyol al marcar el único gol del partido. Al minuto 85. Romero apareció en el área para definir con un potente remate y sentenciar la derrota del Real Madrid.

Los merengues intentaron reaccionar en los minutos finales, pero se toparon con una defensa férrea y un Espanyol que se cerró bien en su campo. Rodrygo y Mbappé tuvieron opciones para igualar el marcador, pero la falta de contundencia condenó al equipo de Ancelotti. La desesperación se hizo evidente en los últimos minutos, pero el gol nunca llegó.

