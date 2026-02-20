Gorka Guruzeta marca un doblete en la victoria agónica 2-1 de Athletic Bilbao ante Elche

El mejor jugador del partido fue Gorka Guruzeta. El atacante de Athletic Bilbao anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 5 oportunidades y efectuó 7 pases correctos.
Yuri Berchiche se destacó por su sólida defensa. El defensa de Athletic Bilbao tuvo un buen nivel por quitar 2 balones y despejar 2 pelotas peligrosas.
El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Iñaki Williams y Unai Gómez en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.
Por su parte, el equipo de Eder Sarabia salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Matías Dituro bajo los tres palos; Léo Pétrot, Víctor Chust, Pedro Bigas y Germán Valera en defensa; Lucas Cepeda, Marc Aguado, Aleix Febas y Teté Morente en la mitad de cancha; y André Silva y Alvaro Rodriguez en la delantera.
Alejandro Hernández Hernández fue el árbitro que dirigió el partido en la Catedral.
El próximo partido de los Leones en el campeonato será como visitante ante Rayo Vallecano, mientras que Elche recibirá a Espanyol.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 34 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 25 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo.
Cambios en Athletic Bilbao
- 70′ 2T – Salieron Alejandro Rego por Mikel Vesga y Unai Gómez por Eder García
- 79′ 2T – Salieron Iñigo Lekue por Jesús Areso y Iñaki Williams por Urko Izeta
Amonestados en Athletic Bilbao:
- 9′ 2T Unai Gómez (Conducta antideportiva), 21′ 2T Iñigo Lekue (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Eder García (Conducta antideportiva)
Cambios en Elche
- 73′ 2T – Salieron Alvaro Rodriguez por Rafael Mir, Teté Morente por Aboubacar Sangaré, Léo Pétrot por David Affengruber y Oihan Sancet por Robert Navarro
- 80′ 2T – Salió Germán Valera por Adriá Pedrosa
- 92′ 2T – Salió Pedro Bigas por Adam Boayar
Amonestados en Elche:
- 10′ 1T Aleix Febas (Conducta antideportiva), 45′ 1T Lucas Cepeda (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Pedro Bigas (Conducta antideportiva)