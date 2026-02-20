Gorka Guruzeta marca un doblete en la victoria agónica 2-1 de Athletic Bilbao ante Elche

Los Leones, con dos tantos de Gorka Guruzeta, le ganaron por 2 a 1 a Elche el partido correspondiente a la fecha 25 de la Liga. Gorka Guruzeta envió primero un disparo a las redes, venciendo al portero contrario y rompiendo así el empate inicial pasados 18 minutos de juego en el segundo tiempo. La igualdad en el marcador fue obra de André Silva con un remate desde los doce pasos, al minuto 23 de la misma etapa. El autor del primer gol fue quien consumó la victoria de los Leones con un penal en el minuto 43 de la misma mitad.Una gran jugada de los Leones, a los 18 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Gorka Guruzeta. Después de recibir una asistencia de Yuri Berchiche, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El mejor jugador del partido fue Gorka Guruzeta. El atacante de Athletic Bilbao anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 5 oportunidades y efectuó 7 pases correctos.

Yuri Berchiche se destacó por su sólida defensa. El defensa de Athletic Bilbao tuvo un buen nivel por quitar 2 balones y despejar 2 pelotas peligrosas.

El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Iñigo Lekue, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Iñaki Williams y Unai Gómez en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, el equipo de Eder Sarabia salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Matías Dituro bajo los tres palos; Léo Pétrot, Víctor Chust, Pedro Bigas y Germán Valera en defensa; Lucas Cepeda, Marc Aguado, Aleix Febas y Teté Morente en la mitad de cancha; y André Silva y Alvaro Rodriguez en la delantera.

Alejandro Hernández Hernández fue el árbitro que dirigió el partido en la Catedral.

El próximo partido de los Leones en el campeonato será como visitante ante Rayo Vallecano, mientras que Elche recibirá a Espanyol.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 34 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 25 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

70′ 2T – Salieron Alejandro Rego por Mikel Vesga y Unai Gómez por Eder García

79′ 2T – Salieron Iñigo Lekue por Jesús Areso y Iñaki Williams por Urko Izeta

Amonestados en Athletic Bilbao:

9′ 2T Unai Gómez (Conducta antideportiva), 21′ 2T Iñigo Lekue (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Eder García (Conducta antideportiva)

Cambios en Elche

73′ 2T – Salieron Alvaro Rodriguez por Rafael Mir, Teté Morente por Aboubacar Sangaré, Léo Pétrot por David Affengruber y Oihan Sancet por Robert Navarro

80′ 2T – Salió Germán Valera por Adriá Pedrosa

92′ 2T – Salió Pedro Bigas por Adam Boayar

Amonestados en Elche: