Guatemala vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo A

Guatemala recibe el próximo martes 18 de noviembre a Surinam por la fecha 6 del grupo A , a partir de las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Así llegan Guatemala y Surinam

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

Guatemala cayó 2 a 3 ante Panamá en el Manuel Felipe Carrera. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Surinam en partidos

Surinam llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a El Salvador. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 3 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de octubre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y terminaron igualando en 1.

Horario Guatemala y Surinam, según país