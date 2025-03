Guo Jiaxuan: Quién era el futbolista chino, ex del Bayern, que falleció por una lesión cerebral

El futbolista juvenil de 18 años (cumplió 19 este 20 de marzo) Guo Jiaxuan falleció en Pekín luego de haber sufrido una lesión cerebral en España en un campamento de entrenamiento el 6 de febrero.

Guo Jiaxuan estaba entrenando con la selección de Pekín para un campeonato nacional en China, por lo que su equipo decidió viajar a España para llevar a cabo un campamento de preparación.

Fue durante un amistoso contra el RC Alcobendas que Guo quedó inconsciente tras chocar con un jugador adversario, según recoge Jiemian, medio chino.

Según la Asociación de Futbol de Pekín, citada por el medio, los servicios médicos de ambos equipos acudieron rápidamente a asistirlo en el campo.

Guo fue llevado en helicóptero a un centro asistencial en donde recibió atención de emergencia durante más de cuatro horas antes de ser declarado en estado de muerte cerebral a causa de de una hemorragia intracraneal.

La familia del juvenil gestionó su regreso a China con el apoyo de diversas instituciones, y el 13 de febrero fue finalmente trasladado al Hospital Tiantan de Pekín, recoge Jiemian.

FC Bayern mourns the passing of former World Squad player Guo Jiaxuan.



Our thoughts are with his family and friends.



