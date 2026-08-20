“Ha perdido el derecho a liderarlo”: crece la presión para que Gianni Infantino renuncie a la Fifa

Una coalición internacional de aficionados al futbol lanzó este jueves una petición para exigir la dimisión inmediata del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y reclamar una profunda reforma en la forma en que se gobierna el organismo, tras la crisis provocada por el fallido proyecto FifaForward Enterprise (FFE).

La iniciativa cuenta con el respaldo de 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Futbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica. También participan asociaciones de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán y Nueva Zelanda.

En el comunicado que acompaña la petición, los grupos sostienen que "el futbol pertenece a las personas que llenan los estadios" y consideran que Infantino ha perdido la legitimidad necesaria para continuar al frente de la Fifa. "Una persona que traiciona repetidamente al futbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo", señalan los firmantes, quienes reclaman su salida "por la credibilidad de la Fifa y por el futuro del futbol".

El principal detonante de la crisis fue Fifa Forward Enterprise, una filial que la Fifa pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus principales competiciones, incluido el Mundial.

El proyecto contemplaba vender a inversionistas privados el 20 % de la nueva sociedad, valorada en unos 20 mil millones de dólares, con el objetivo de obtener alrededor de 4 mil 200 millones de dólares.

La iniciativa generó una fuerte oposición entre federaciones, confederaciones, clubes, jugadores y organizaciones de aficionados, hasta que Infantino decidió retirarla el pasado 31 de julio. El presidente de la Fifa argumentó que, después de escuchar las diferentes posiciones, el proyecto había generado divisiones incompatibles con su objetivo inicial.

Para las organizaciones de aficionados, sin embargo, retirar el proyecto no soluciona el problema de fondo. La coalición denuncia que la propuesta fue negociada "en secreto" y "a puertas cerradas", sin conocimiento de los principales organismos y actores del fútbol internacional.

Las críticas también abarcan otras decisiones tomadas durante la presidencia de Infantino, entre ellas su supuesto papel en los contactos relacionados con el proyecto de la Superliga europea, el intento fallido de organizar un Mundial cada dos años y la política de precios de las entradas para el Mundial 2026, que los aficionados consideran excesivamente comercial y excluyente.

Además de pedir la renuncia de Infantino, la coalición reclama una reforma estructural de la Fifa que garantice mayor transparencia, consultas obligatorias con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados, así como mayores controles sobre el poder ejecutivo y mecanismos independientes de supervisión.

"FFE fue derrotado, pero la cultura que lo produjo no lo fue", concluyen las organizaciones, que invitaron a aficionados de todo el mundo a sumarse a la petición. La presión sobre Infantino también aumentó tras la salida de Kevin Lamour, quien hasta esta semana se desempeñaba como director de operaciones de la FIFA. Lamour había criticado públicamente el proyecto FFE y denunciado su falta de transparencia.

Su salida fue calificada como la "gota que colma el vaso" por Sándor Csányi, presidente de la Federación Húngara de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, quien aseguró haber perdido la confianza en Infantino. Csányi se convirtió así en el quinto vicepresidente del organismo que se distancia públicamente del dirigente.

Infantino busca continuar al frente de la Fifa y aspira a obtener un cuarto mandato durante el Congreso previsto para marzo de 2027.