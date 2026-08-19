VIDEO | Presidente del Dinamo City reparte fajos de billetes a sus jugadores tras victoria en la Conference League

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VIDEO | Presidente del Dinamo City reparte fajos de billetes a sus jugadores tras victoria en la Conference League

Ardian Bardhi sorprendió al plantel albanés al entregar fajos de billetes en el vestuario luego del triunfo 4-0 sobre el Auda en la Liga Conferencia.

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Presidente del Dinamo City reparte dinero entre sus jugadores tras victoria en la Conference League.(Foto Prensa Libre: Dinamo City).

Presidente del Dinamo City reparte dinero entre sus jugadores tras victoria en la Conference League.(Foto Prensa Libre: Dinamo City).

Las imágenes del presidente del Dinamo City de Albania, Ardian Bardhi, repartiendo fajos de billetes entre sus jugadores después de la victoria 4-0 sobre el Auda de Letonia en la Conference League se hicieron virales en redes sociales.

La particular celebración ocurrió en el vestuario después del partido disputado en Elbasan, Albania. Según informó la televisión Top Channel, Bardhi ingresó con una bolsa llena de dinero y comenzó a repartir los billetes entre los futbolistas.

La escena desató una eufórica celebración, con los jugadores cantando, gritando y tratando de quedarse con los billetes. El video se difundió rápidamente en redes sociales y sorprendió a numerosos aficionados por la inusual manera en que el presidente decidió entregar las primas por la victoria.

El club no informó oficialmente cuánto dinero fue repartido ni qué cantidad recibió cada futbolista. Sin embargo, fuentes anónimas citadas por Top Channel señalaron que la bonificación entregada por Bardhi habría alcanzado los 90 mil euros.

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La prensa albanesa también asegura que el presidente habría prometido una prima de 500 mil euros a la plantilla si consigue eliminar al Pafos y avanzar a la siguiente fase de la Conference League.

Para el Dinamo City, alcanzar los playoffs representa un importante logro tanto deportivo como económico, ya que el equipo se encuentra a un paso de clasificarse para la fase regular de una competición europea.

El conjunto albanés consiguió su boleto a esta instancia después de golear 4-0 al FK Auda de Letonia en el Elbasan Arena, en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Uefa Conference League 2026-27.

Eridon Qardaku abrió el marcador en el minuto 36 y Klevi Qefalija amplió la ventaja justo antes del descanso. En la segunda mitad, Malomo Ayodeji anotó el 3-0 al minuto 52 y David Fadairo cerró la goleada con el cuarto tanto al 78.

El triunfo colocó al Dinamo City frente al Pafos FC de Chipre en la ronda final de playoffs. El encuentro se disputará este jueves en Elbasan y representa uno de los compromisos internacionales más importantes del club albanés en los últimos años.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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