VIDEO | Presidente del Dinamo City reparte fajos de billetes a sus jugadores tras victoria en la Conference League

Las imágenes del presidente del Dinamo City de Albania, Ardian Bardhi, repartiendo fajos de billetes entre sus jugadores después de la victoria 4-0 sobre el Auda de Letonia en la Conference League se hicieron virales en redes sociales.

La particular celebración ocurrió en el vestuario después del partido disputado en Elbasan, Albania. Según informó la televisión Top Channel, Bardhi ingresó con una bolsa llena de dinero y comenzó a repartir los billetes entre los futbolistas.

La escena desató una eufórica celebración, con los jugadores cantando, gritando y tratando de quedarse con los billetes. El video se difundió rápidamente en redes sociales y sorprendió a numerosos aficionados por la inusual manera en que el presidente decidió entregar las primas por la victoria.

El club no informó oficialmente cuánto dinero fue repartido ni qué cantidad recibió cada futbolista. Sin embargo, fuentes anónimas citadas por Top Channel señalaron que la bonificación entregada por Bardhi habría alcanzado los 90 mil euros.

La prensa albanesa también asegura que el presidente habría prometido una prima de 500 mil euros a la plantilla si consigue eliminar al Pafos y avanzar a la siguiente fase de la Conference League.

Para el Dinamo City, alcanzar los playoffs representa un importante logro tanto deportivo como económico, ya que el equipo se encuentra a un paso de clasificarse para la fase regular de una competición europea.

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El presidente del Dínamo City de Albania 🇦🇱, Ardian Bardhi, entró al camerino con un bolso lleno de dinero en efectivo y comenzó a repartir fajos de billetes entre los futbolistas del equipo.



El video es del 13 de agosto cuando superaron 4-0 (4-1 en el… — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 19, 2026

El conjunto albanés consiguió su boleto a esta instancia después de golear 4-0 al FK Auda de Letonia en el Elbasan Arena, en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Uefa Conference League 2026-27.

Eridon Qardaku abrió el marcador en el minuto 36 y Klevi Qefalija amplió la ventaja justo antes del descanso. En la segunda mitad, Malomo Ayodeji anotó el 3-0 al minuto 52 y David Fadairo cerró la goleada con el cuarto tanto al 78.

🇦🇱💰 Dinamo Tirana president Ardian Bardhi stormed into the dressing room with a bag full of cash and began throwing banknotes around after the club reached the Conference League play-offs.



The players’ reaction? Absolute chaos. 💰😂pic.twitter.com/m1xEFVWIiQ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 18, 2026

El triunfo colocó al Dinamo City frente al Pafos FC de Chipre en la ronda final de playoffs. El encuentro se disputará este jueves en Elbasan y representa uno de los compromisos internacionales más importantes del club albanés en los últimos años.