Haití fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Honduras

En un partido bastante movido por la fecha 4 del grupo C , Honduras le pasó por encima a Haití con un 3-0. Honduras tomó la ventaja a través de Rigoberto Rivas con un remate que perforó las redes rivales al minuto 17 del primer tiempo. Esa diferencia se estiró a los 25 minutos cuando Antony Lozano facturó un golazo tras una jugada en la misma etapa. Y a los 39’ de la misma parte, una jugada de Romell Quioto terminó consolidando el 3-0 como resultado irrevocable.

Rigoberto Rivas se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Honduras fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Romell Quioto. El mediocampista de Honduras fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Honduras, Reinaldo Rueda, planteó una estrategia 5-4-1 con Edrick Menjívar en el arco; Andy Nájar, Getsel Montes, Deybi Flores, Rigoberto Rivas y Joseph Rosales en la línea defensiva; Romell Quioto, Marcelo Santos, Kervin Arriaga y Luis Palma en el medio; y Antony Lozano en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sébastien Migné se pararon con un esquema 4-4-2 con Jhony Placide bajo los tres palos; Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, Garven-Michee Metusala y Martin Expérience en defensa; Josue Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde y Derrick Etienne Jr. en la mitad de cancha; y Frantzdy Pierrot y Duckens Nazon en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Tiburcio Carías Andino fue Oshane Nation.

Honduras visitará a Nicaragua en la próxima jornada. Por el lado de Haití jugará de local frente a Costa Rica.

Cambios en Honduras

74′ 2T – Salieron Getsel Montes por Luis Vega y Rigoberto Rivas por José Pinto

75′ 2T – Salió Luis Palma por Carlos Pineda

81′ 2T – Salió Romell Quioto por Alexy Vega

87′ 2T – Salió Antony Lozano por Jorge Benguché

Amonestados en Honduras:

1′ 2T Luis Palma (No respetar la distancia de la barrera), 25′ 2T Romell Quioto (Conducta antideportiva) y 52′ 2T Kervin Arriaga (Discutir con un rival)

Cambios en Haití

45′ 2T – Salieron Derrick Etienne Jr. por Leverton Pierre y Garven-Michee Metusala por Hannes Delcroix

62′ 2T – Salió Duckens Nazon por Ruben Providence

84′ 2T – Salió Jean-Ricner Bellegarde por Don Louicius

86′ 2T – Salió Frantzdy Pierrot por Woobens Pacius

Amonestado en Haití: