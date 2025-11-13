Haití le ganó 1-0 a Costa Rica

Luego de hacerse con el balón, el delantero logró conectar un remate y alojó el esférico en la red rival.
La figura del partido fue Frantzdy Pierrot. El delantero de Haití mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Stephane Lambese dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Haití fue importante .
El estratega de Haití, Sébastien Migné, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Jhony Placide en el arco; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Markhus Lacroix en la línea defensiva; Josue Casimir, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence y Jean-Ricner Bellegarde en el medio; y Frantzdy Pierrot en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Miguel Herrera salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Keylor Navas bajo los tres palos; Haxzel Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Francisco Calvo en defensa; Josimar Alcócer, Celso Borges, Aaron Murillo y Kenneth Vargas en la mitad de cancha; y Alonso Martínez en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Ergilio Hato Stadium fue Joseph Dickerson.
Para la siguiente fecha, Haití actuará de local frente a Nicaragua, mientras que Costa Rica recibirá a Honduras.
Cambios en Haití
- 60′ 2T – Salió Josue Casimir por Don Louicius
- 74′ 2T – Salió Frantzdy Pierrot por Duckens Nazon
- 83′ 2T – Salieron Carlens Arcus por Stephane Lambese y Leverton Pierre por Attys Christopher
Amonestados en Haití:
- 1′ 2T Danley Jean Jacques (Conducta antideportiva) y 9′ 2T Leverton Pierre (Conducta antideportiva)
Cambios en Costa Rica
- 45′ 2T – Salió Kenneth Vargas por Manfred Ugalde
- 58′ 2T – Salieron Aaron Murillo por Joel Campbell y Haxzel Quirós por Carlos Mora
- 72′ 2T – Salieron Alexis Gamboa por Orlando Galo y Josimar Alcócer por Álvaro Zamora
Amonestado en Costa Rica:
- 35′ 2T Álvaro Zamora (Simular una infracción)