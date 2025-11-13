Haití le ganó 1-0 a Costa Rica

Haití superó por la mínima diferencia a Costa Rica en el partido que jugaron por la fecha 5 del grupo C . Fue Frantzdy Pierrot quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 43 del primer tiempo.

Luego de hacerse con el balón, el delantero logró conectar un remate y alojó el esférico en la red rival.

La figura del partido fue Frantzdy Pierrot. El delantero de Haití mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Stephane Lambese dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Haití fue importante .

El estratega de Haití, Sébastien Migné, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Jhony Placide en el arco; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Markhus Lacroix en la línea defensiva; Josue Casimir, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence y Jean-Ricner Bellegarde en el medio; y Frantzdy Pierrot en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Miguel Herrera salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Keylor Navas bajo los tres palos; Haxzel Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Francisco Calvo en defensa; Josimar Alcócer, Celso Borges, Aaron Murillo y Kenneth Vargas en la mitad de cancha; y Alonso Martínez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Ergilio Hato Stadium fue Joseph Dickerson.

Para la siguiente fecha, Haití actuará de local frente a Nicaragua, mientras que Costa Rica recibirá a Honduras.

Cambios en Haití

60′ 2T – Salió Josue Casimir por Don Louicius

74′ 2T – Salió Frantzdy Pierrot por Duckens Nazon

83′ 2T – Salieron Carlens Arcus por Stephane Lambese y Leverton Pierre por Attys Christopher

Amonestados en Haití:

1′ 2T Danley Jean Jacques (Conducta antideportiva) y 9′ 2T Leverton Pierre (Conducta antideportiva)

Cambios en Costa Rica

45′ 2T – Salió Kenneth Vargas por Manfred Ugalde

58′ 2T – Salieron Aaron Murillo por Joel Campbell y Haxzel Quirós por Carlos Mora

72′ 2T – Salieron Alexis Gamboa por Orlando Galo y Josimar Alcócer por Álvaro Zamora

Amonestado en Costa Rica: