Haití se enfrenta ante la visita Honduras por la fecha 1 del grupo C

Desde las 18:00 horas, Haití y Honduras se enfrentan hoy por la fecha 1 del grupo C , en el Ergilio Hato Stadium.

Así llegan Haití y Honduras

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Haití en partidos

Haití busca levantarse de su derrota ante Curazao en el .

Últimos resultados de Honduras en partidos

En la jornada anterior, Honduras derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda.

Horario Haití y Honduras, según país