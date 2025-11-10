Haití vs Costa Rica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C

Así llegan Haití y Costa Rica
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Haití en partidos
Haití quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Honduras por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 11 en su arco.
Últimos resultados de Costa Rica en partidos
Costa Rica llega con ventaja tras derrotar a Nicaragua con un marcador 4 a 1. La visita ha empatado en 3 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 6.
Con 2 victorias y 1 empate en las últimas 3 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 3 a 3.
Horario Haití y Costa Rica, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas